Али аль-Заиди выдвинут в качестве кандидата на пост премьер-министра Ирака Согласно конституции Ирака, назначенный премьер-министр должен сформировать кабинет в течение 30 дней после назначения и получить вотум доверия от парламента

Как сообщает государственное информационное агентство INA, в понедельник, 27 апреля вечером «Координационная платформа», крупнейший парламентский блок Ирака, выдвинула Али аль-Заиди в качестве своего кандидата на пост премьер-министра.

По данным агентства, ожидается, что президент Низар Амиди официально поручит Аль-Заиди сформировать новое правительство.

