Алиев: Азербайджан и Беларусь активно сотрудничают во всех сферах Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игоря Сергеенко. Об этом во вторник, 19 мая сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

Алиев отметил, что Беларусь представлена на 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) делегацией высокого уровня.

Выразив удовлетворение развитием азербайджано-белорусских отношений, основанных на тесной дружбе, президент подчеркнул, что во всех сферах осуществляется активное сотрудничество. В этом контексте была отмечена важность межпарламентского формата.

Коснувшись сотрудничества между двумя странами в экономической сфере, глава государства отметил успешную реализацию совместных проектов.

Выразив признательность за прием, Игорь Сергеенко передал главе государства приветствия Президента Беларуси Александра Лукашенко. Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Александру Лукашенко.

Как отметил Сергеенко, личные контакты лидеров Азербайджана и Беларуси вносят вклад в развитие сотрудничества между ведомствами двух стран. Он сообщил, что участвовал в открытии 13-й сессии Всемирного форума городов, Игорь Сергеенко и на мероприятии проводятся обсуждения по важным направлениям градостроительства.

Он отметил, что Азербайджан обладает богатым опытом проведения престижных международных мероприятий, о чем свидетельствует и высокий уровень организации WUF13.

В ходе беседы были обсуждены перспективы развития отношений в различных сферах, состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества между законодательными органами двух стран.