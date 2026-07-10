В апреле 2025 года Алжир принял решение закрыть свой воздушный пространство для Мали из-за «неоднократных нарушений Мали воздушного пространства страны»

Алжир вновь открыл своё воздушное пространство для авиации Мали В апреле 2025 года Алжир принял решение закрыть свой воздушный пространство для Мали из-за «неоднократных нарушений Мали воздушного пространства страны»

Алжир объявил о возобновлении доступа к своему воздушному пространству для авиации Мали, которое было закрыто из-за кризиса с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в апреле 2025 года.

В письменном заявлении Министерства национальной обороны Алжира отмечается, что Алжир принял решение вновь открыть свое национальное воздушное пространство для малийских самолетов.

«Алжир принял решение с 10 июля 2026 года полностью открыть национальное воздушное пространство страны для авиационного движения Мали. Это решение распространяется на все рейсы в Мали и из Мали в различные международные пункты назначения», - говорится в сообщении.

Кризис с беспилотниками между двумя странами

Между Мали и Алжиром разразился дипломатический кризис после того, как 31 марта 2025 года на алжирской границе был сбит беспилотник, принадлежащий малийской армии.

Алжир сообщил о сбитии беспилотного летательного аппарата, который проник на 2 километра в его воздушное пространство с целью разведки.

Мали, в свою очередь, заявила, что военный беспилотник, летевший у границы с Алжиром, был сбит, несмотря на то что он не нарушал границу, и 6 апреля 2025 года отозвала посла Алжира.

Два других члена Альянса государств Сахеля — Буркина-Фасо и Нигер — также объявили о том, что отзовут своих послов из Алжира.

В свете этих событий Алжир сообщил, что его послы в Бамако и Ниамее будут отозваны для «консультаций», а вступление в должность вновь назначенного посла в Вагадугу будет отложено.

В апреле 2025 года Алжир принял решение закрыть свой воздушный пространство для Мали из-за «неоднократных нарушений Мали воздушного пространства страны».