Активист Global Sumud: Турция вносит значимый вклад в поддержку Палестины

Турция играет ключевую роль в международных инициативах, направленных на поддержку Палестины.

Об этом в беседе с корреспондентом «Анадолу» сказал один из организаторов и активистом флотилии Global Sumud с гумпомощью для сектора Газа Дж. Захариас Крист. Интервью состоялось рамках международного молодежного саммита «Cut to the Chase: Истина, преодолевающая границы», организованного Стамбульской торговой палатой (İTO) и лицеем «Мармара Анадолу Имам Хатип» при поддержке Университета Богазичи.

«Я лично убедился, что мусульмане, особенно турки, поскольку мы отправились в путь из Турции, являются опорой этого движения (Global Sumud). Если бы не они, запустить эту инициативу и продолжать ее после интервенции (израильских сил на суда флотилии – ред.) было бы гораздо сложнее»,-сказал он.

Крист около 20 лет назад принял ислам и поселился в Турции. Говоря о важности миссии Global Sumud он отметил, что слово «сумуд» в переводе с арабского означает «сопротивление, решимость». Активист подчеркнул, что концепция «сумуд» выражает не только пассивную стойкость. «Это не просто пассивная стойкость, а осознание активной, даже инициативной решимости»,-пояснил Крист.

По словам собеседника агентства, опыт участия в деятельности флотилии Global Sumud помог ему лучше понять условия, в которых находятся палестинцы. Крист рассказал также, что во время захвата судов миссии израильские силы не делали различий между гражданами различных стран, вошедших в состав флотилии.

«Отправившись в оккупированную Палестину с международной флотилией, я осознал, что сионистские оккупационные силы не ставят различий между людьми с американскими, европейскими, турецкими или индонезийскими паспортами. Для них не имело значения, кто ты. В их глазах мы все были палестинцами. Я лично стал свидетелем этого: они были готовы подвергнуть нас самым жестоким пыткам»,-сказал он.

Крист отметил, что, имея гражданство Турции и США, он непосредственно наблюдал вклад Турции в движение солидарности с палестинцами на местах. «Я лично видел, как Турция способна мобилизовать людей таким образом, на который западные страны не способны»,-резюмировал активист.