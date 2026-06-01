Активист Global Sumud: в израильской армии «получают удовольствие» от применения пыток Адриен Жуан по прозвищу «Тортуга» рассказал «Анадолу» о пытках в отношении задержанных активистов

Среди израильских военных есть «психопаты», которые получают удовольствие от пыток людей. Об этом «Анадолу» рассказал французский активист из числа участников международной флотилии Global Sumud Адриен Жуан по прозвищу «Тортуга».

Жуан подчеркнул, что целью флотилии было привлечь внимание к блокаде сектора Газа и доставить гумпомощь населению блокированного эксклава.

Несмотря на законный характер этой миссии, израильская армия задержала активистов и применила насилие и пытки в их отношении, сказал он.

«Была группа, которая применяла побои, электрошокеры и домогательства»

Жуан обратил внимание на то, что на израильском корабле, переоборудованном в изолятор для задержанных активистов флотилии, систематически применяли побои.

«В течение двух дней действовала группа, которая избивала, применяла электрошокеры и совершала сексуальные домогательства»,- отметил он.

Активист рассказал, что его также били прикладом винтовки, из-за чего на спине осталось 12 круглых следов. Задержанных подвергали всем видам унижений, ночью в холодную погоду их обливали водой.

По словам Жуан, из-за ударов ногами, нанесенных израильскими солдатами, у него сломаны два ребра. «Я обратился в больницу во Франции, и это подтвердилось. Подумываю подать жалобу», — сказал он.

Жуан рассказала о пережитом на корабле. «Нас бросили в отсек с тремя контейнерами, мы не могли спать, потому что было слишком тесно. Из-за двух сломанных ребер я не мог вытянуться полностью, поэтому пытался провести ночь стоя или снаружи, но когда я была снаружи, они светили лазером в глаза, а затем использовали вспышки, чтобы люди не могли спать»,- отметил активист.

Француз также рассказал, что израильские военные стреляли по активистам, включая его самого, из оружия с резиновыми пулями. «Они угрожали нам всем этим оружием»,- отметил он.

Участник Global Sumud добавил, что по прибытии в Израиль некоторых активистов снова избили и унижали, говоря при этом: «Добро пожаловать в Израиль».

Жуан подчеркнул, что это обращение было совершенно беспричинным и случайным. По его словам, он находился на последнем судне, задержанном Израилем, и поэтому подвергся еще более худшему обращению. «Нас постоянно водили с опущенными головами и одной рукой за спиной, даже тех, у кого были сломаны руки. Часами держали на коленях — точно не знаю, сколько, но думаю, не менее 3–4 часов», — сказал активист.

С палестинскими пленными в тюрьмах обращаются «как с животными»

Жуан рассказал, что перед тем, как отпустить задержанных активистов, военные вынудили их полтора-два часа стоять на солнце на коленях.

Он обратил внимание, что в израильских тюрьмах содержится более 9 тыс. палестинских заключенных, и подчеркнул, что флотилия отправилась в путь именно для того, чтобы выразить протест против действий Израиля.

Жуан сказал, что не решается даже представить, в каких условиях находятся палестинские пленные. «Их пытают, с ними обращаются как с животными. Это невероятно ужасно. Когда переживаешь такое 2–3 дня, начинаешь задаваться вопросом, как можно выдерживать это месяцами и годами», - подчеркнул он.

Активист привлек внимание к безнаказанности действий Израиля. «В их армии есть психопаты, которые получают удовольствие от пыток людей. Некоторые смеялись, включали музыку, развлекались, унижая нас, заставляя принимать унизительные позы, передразнивая нас. Это крайне проблемная армия»,- отметил француз.

Жуан обратил внимание, что израильская армия чувствует себя «неприкасаемой», и призвал европейские страны принять конкретные решения о введении санкций против Израиля.​​​

