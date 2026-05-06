Активист флотилии Global Sumud рассказал о пережитом Хафед Мриба был в числе незаконно задержанных Израилем участников миссии

Израиль применил физическую силу в отношении незаконно задержанных им активистов «Весенней миссии 2026» Международной флотилии Global Sumud, перевозившей гуманитарную помощь для жителей сектора Газа.

Об этом в беседе с корреспондентом агентства «Анадолу» сказал участник миссии, французский журналист тунисского происхождения Хафед Мриба.

Беседа состоялась на демонстрации в поддержку захваченных израильскими силами членов флотилии Тьяго Авилы и Сейфа Абу Кишка, которая прошла на площади Бастилии в Париже. Хафед освещал акцию в качестве корреспондента Al Jazeera во Франции.

«Я был в числе журналистов, похищенных во время этого плавания. Израильские коммандос захватили нас в международных водах, недалеко от побережья Греции. Нас удерживали на израильском военном корабле, подвергали насилию и жестокому обращению», - рассказал Мриба

По его словам, впоследствии активисты флотилии были переданы в распоряжение греческих властей.

«Израильтянам было все равно, журналисты мы или нет. Они не уважают свободу СМИ, как и саму прессу»,-подчеркнул собеседник агентства.

Назвав Израиль «одним из самых злобных врагов» СМИ в мире, Мриба отдал дань почтения своим коллегам-журналистам, убитым, раненным или задержанным израильскими властями.

«Весенняя миссия 2026» международной флотилии Global Sumud, целью которой является прорыв израильской блокады сектора Газа и доставка жизненно необходимой гуманитарной помощи, подверглась атаке израильских военных в ночь на 29 апреля у берегов острова Крит.



Израильские военные атаковали суда с активистами в международных водах, задержали 177 активистов международной флотилии Global Sumud в 600 морских милях от Газы и в нескольких милях от греческих территориальных вод.