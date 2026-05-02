Участник миссии рассказал об атаке Израиля в международных водах и тяжелых условиях содержания

Активист флотилии Global Sumud: «На нас напали с применением пластиковых пуль» Участник миссии рассказал об атаке Израиля в международных водах и тяжелых условиях содержания

Активист Международной флотилии Global Sumud Сиджад Хуссейн заявил, что израильские силы применили пластиковые пули при вмешательстве в миссию, направлявшуюся в Газу с гуманитарной помощью.

Британец рассказал "Анадолу" о пережитом после атаки Израиля на флотилию в международных водах.

Он подчеркнул, что суда находились в международных водах и направлялись в сектор Газа с гуманитарным грузом. "Мы перевозили гуманитарную помощь и двигались в сторону Газы. На нас напали в международных водах. Это произошло задолго до Крита — это не их территория, не их зона", — сказал он.

По словам Хуссейна, израильские военные провели штурм судов. "Они стреляли по нам пластиковыми пулями. Были раненые. Они захватили наши лодки и перевели нас на большое контейнерное судно. Ночью было очень холодно, условия были крайне тяжелыми", — отметил он.

Он добавил, что несколько участников флотилии подверглись нападению, а многие были госпитализированы.

Хуссейн сообщил, что двое активистов до сих пор не освобождены, и призвал к их освобождению.

Он также отметил, что некоторые суда все еще находятся в море, подчеркнув необходимость продолжать поддержку Палестины. "Мы должны поднимать свой голос за Палестину. Надеюсь, когда Палестина станет свободной, мы тоже будем свободны", — заявил он.

Активист поблагодарил турецкий народ за оказанную поддержку и выразил надежду вновь присоединиться к подобной миссии.