Активисты призывают Израиль освободить задержанных членов «Глобального флота Сумуд»

Активист «Глобального флота Сумуд» Майки Каллен призвал израильскую армию освободить задержанных активистов после нападения на флот. Он подчеркнул, что флот направлялся не в Израиль, а в Палестину.



Ирландский активист Каллен в видео, опубликованном в социальных сетях, заявил, что «после долгой ночи, проведенной с израильскими оккупационными силами, судно под названием «Giro Lama», на котором они находятся, сумело уйти от преследования» и достигло греческих международных вод у берегов Крита.



Сообщив, что все в порядке и погода спокойная, Каллен отметил, что даже природа на их стороне, однако Израиль направляет оружие на сотрудников гуманитарных организаций, которые пытаются доставить помощь людям, страдающим от голода.



Активист подчеркнул, что единственная их задача — это законная перевозка продовольствия в международных водах: «То, что сделали израильские силы, — похищение людей в международных водах — является незаконным, и наших друзей необходимо немедленно освободить».

«У Израиля нет права удерживать людей ни в этом регионе, ни где-либо еще. Потому что мы направляемся не в Израиль, а в Палестину», — заявил Каллен, отметив, что пока они в безопасности, но устали.



- Глобальный флот «Сумуд»



Глобальный флот «Сумуд», цель которого — прорвать блокаду Газы со стороны Израиля и доставить жизненно важную гуманитарную помощь, 12 апреля вышел из Барселоны (Испания) в Средиземное море в рамках весенней миссии 2026 года.



После пополнения на острове Сицилия (Италия) флот вновь вышел в море 26 апреля, однако в ночь на 29 апреля в международных водах у берегов острова Крит израильская армия совершила незаконное вмешательство, напав на суда, перевозившие активистов.



По информации представителей флота, на судах находятся 345 участников из 39 разных стран, в том числе турки.



В результате нападения, произошедшего в нескольких морских милях от греческих территориальных вод, на расстоянии 600 морских миль от Газы, нет достоверной информации о судьбе гражданских лиц.



Представители «Глобального флота Сумуд» сообщили, что израильская армия задержала 21 судно, 17 судов, которым удалось спастись, вошли в греческие территориальные воды, а 14 судов продолжают движение в направлении греческих территориальных вод.