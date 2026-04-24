Активисты Глобального флота «Сумуд» полны решимости добраться до Газы

Активисты, участвующие в «Весенней миссии 2026» Глобального флота «Сумуд», созданного с целью прорвать блокаду Газы, введенную Израилем, и доставить туда гуманитарную помощь, заявили о своей «решимости» добраться до Газы.

Представители общественных организаций, активисты и волонтеры из разных стран мира, объединившиеся в 2025 году в рамках гражданской инициативы «Глобальный флот Сумуд» с целью доставки гуманитарной помощи в Газу, на судах, отплывших из Испании и Франции, а также на судах, завершивших подготовку в Италии, начали собираться в порту Сиракузы на востоке острова Сицилия.

Активисты разных национальностей пообщались с корреспондентом «Анадолу».

Член правления «Глобального флота Сумуд», прибывший с флотом из Барселоны, Саиф, сообщил, что они прибыли на Сицилию 23 апреля, первый этап прошел успешно, отметив, что по пути они заставили изменить курс один из крупнейших в мире грузовых судов, перевозивший грузы в Израиль.

«Люди по-прежнему посвящают себя этой миссии», — сказал Саиф.

Он отметил, что планы заключаются в том, чтобы продолжить плавание после отправления из Италии: «Конечно, к нам присоединятся и другие яхты. Поэтому мы встретимся с ними в море. Наш план — двигаться вперед, постоянно оценивая ситуацию как на море, так и на суше. Наша конечная цель — безусловно, прорвать блокаду и добраться до Газы, и наша мобилизация будет продолжаться, пока мы этого не добьемся. Я не знаю, каким будет результат этой миссии. Но одно мы знаем наверняка: мы никогда не остановимся».

Авила: Мы отправляемся в путь, чтобы прорвать не только блокаду

Бразильский активист Тьяго Авила также отметил, что в третий раз присоединился к флотилии, направляющейся в Газу: «Я один из сотен людей, которые вновь вышли в море, чтобы прорвать незаконную блокаду Газы, создать гуманитарный коридор для населения, восстановить Газу вместе с палестинцами и поддержать их призыв к солидарности, который по-прежнему очень силен. На этот раз мы доберемся до Газы».

Авила подчеркнул, что они верят, что нынешняя мобилизация изменит ситуацию: «У нас гораздо больше судов, мы провели гораздо более тщательную подготовку, люди лучше обучены, и мы пользуемся поддержкой всего мира. Ведь на планете с населением в 8 миллиардов человек во время последнего «Глобального флота сопротивления» большая часть людей поняла, что быть свидетелем геноцида и того, как убивают и бомбят палестинский народ, — это абсолютно неправильно. Они осознали, что Газа находится в осаде уже очень долго и что это нарушение, которое должно быть прекращено».

Когда Авилу спросили о его ожиданиях, он ответил: «Мы надеемся, что они поймут: они не смогут остановить свободных людей всего мира; что они увидят: мы не боимся ни Дональда Трампа (президента США), ни Биньямина Нетаньяху (премьер-министра Израиля), потому что их время прошло».

Авила, заявив, что они хотят построить новое общество, в котором не будет эксплуатации, угнетения и разрушения природы, сказал: «Мы отправляемся в путь, чтобы сломать не только осаду, но и соучастие».

Ла Пиччерелла: «Мы полны решимости»

Итальянский активист Антонио Ла Пиччирелла, также участвовавший в первом рейсе «Глобального флота сопротивления», отметил: «В настоящее время ситуация ясно показывает, что у нас гораздо больше причин для отправления в путь, чем пять месяцев назад. Израильский режим наносит удары и оккупирует не только Газу, но и Ливан, и Западный берег».

«Мы полны решимости, потому что не можем возложить ответственность за реагирование на ситуацию на наши государственные учреждения. Эти учреждения продемонстрировали свою несостоятельность. Поэтому мы не можем ждать, пока они примут меры; кроме того, в случившемся на них лежит определенная доля ответственности и соучастия. Именно поэтому мы обязаны действовать и что-то делать. Ведь самый большой риск — это бездействие», - сказал он в заключении.

Делия: «Будет около 100 судов»

Пресс-секретарь итальянского отделения «Глобального флота Сумуд» Мария Елена Делия также отметила, что им часто задают вопрос, почему флот опять отправляется в регион: «Для нас причины этого совершенно очевидны. Мы отправляемся, потому что с прошлого года в Газе практически ничего не изменилось. Правда, было объявлено перемирие. Но также правда, что с момента этого перемирия погибло около 800 человек», — заявила она.

Делия, указав на ситуацию в Газе, которую можно охарактеризовать как геноцид низкой интенсивности, сказала: «Это не означает, что мы не должны ничего делать».

Делия, отметив, что «модель подавления и уничтожения», применяемая Израилем в последние годы в Палестине, в настоящее время перенесена в Ливан, добавила: «В Ливане происходит то же самое. К сожалению, теперь и в отношении этой страны говорят о «модели Газы». Именно это и стало причиной нашего нового выхода в море. Мы хотим сказать «нет» геноциду, мы хотим попытаться вновь открыть постоянный коридор для гуманитарной помощи, поскольку пограничные пункты закрыты. Если мы не скажем «нет» сейчас, позже может быть действительно слишком поздно».

По ее словам, из Италии, включая те, что уже стоят в порту, а также те, что прибудут из Испании сегодня ночью, выйдут в море около 70–75 судов.

«Мы присоединимся к другим судам, которые сейчас находятся в Греции, и, вероятно, к нам присоединятся суда из Турции. Таким образом, всего будет около 100 судов. То есть в этом году нас гораздо больше, чем в прошлом. Но главное — не количество, у нас могло бы быть и три судна. Главное — это то послание, которое хочет донести гражданское общество. Если правительства продолжают закрывать глаза на нарушения международного права и прав человека, то народы не могут этого делать», - отметила пресс-секретарь.