Активисты «Глобального флота Сумуд», задержанные во время израильского нападения, доставлены в Турцию На борту самолета Turkish Airlines (THY), вылетевшего из Крита, находилось в общей сложности 59 человек, в том числе 18 граждан Турции

В аэропорт Стамбула приземлился специальный самолет, доставивший активистов, задержанных в составе «Глобального флота Сумуд», который подвергся нападению израильских вооруженных сил в международных водах Средиземного моря во время поездки, целью которой было прорвать блокаду Газы и доставить жизненно важную гуманитарную помощь.

Самолет рейса «TK 6934», перевозивший активистов, прибыл в аэропорт Стамбула в 21:45 по местному времени.

Активистов встретили в VIP-зале аэропорта их родственники и некоторые официальные лица.

После церемонии встречи активисты, как ожидается, отправятся в Институт судебной медицины Стамбула для прохождения необходимого обследования в рамках расследования, возбужденного Стамбульской прокуратурой.

По информации из источников в Министерстве иностранных дел, два гражданина Турции, которые не смогли сесть на этот самолет из-за медицинского осмотра, также должны вернуться в страну 2 мая.

На борту самолета, помимо граждан Турции, находились 4 гражданина США, 5 — Аргентины, 2 — Австралии, 1 — Бахрейна, 2 — Бразилии, 6 — Великобритании, 1 — Нидерландов, 3 — Испании, 2 — Италии, 10 — Малайзии, 1 — Мексики, 1 — Пакистана, 1 — Чили и 2 — Новой Зеландии.

⁠Глобальный флот «Сумуд»

Глобальный флот «Сумуд», цель которого — прорвать блокаду Газы со стороны Израиля и доставить жизненно важную гуманитарную помощь, 12 апреля вышел в Средиземное море из испанского города Барселона в рамках весенней миссии 2026 года.

С участием представителей с острова Сицилия (Италия) флотилия вновь вышла в море 26 апреля с 345 участниками из 39 разных стран, в числе которых были и турки.

В ночь на 29 апреля израильская армия совершила незаконное вторжение в международные воды у берегов острова Крит, напав на суда, перевозившие активистов.

В ходе нападения, произошедшего в 600 морских милях от Газы, в нескольких милях от береговых вод Греции, израильская армия задержала 177 активистов и подвергла их жестокому обращению.

Израильская армия повредила все суда, за исключением группы судов, вернувшихся в греческие территориальные воды, сделав их непригодными для плавания.

Израильская армия, ранив 31 активиста, 1 мая высадила группу, за исключением двух активистов-руководителей флотилии, на острове Крит в Греции.

Часть активистов, среди которых были граждане Турции, вернулась в свои страны, а десятки судов «Глобального флота сопротивления» по-прежнему находятся в греческих территориальных водах, ожидая продолжения миссии.