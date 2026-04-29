Актау избран туристической столицей ОЭС на 2030 год Решение принято на встрече министров ОЭC в Шуше

В городе Шуша в Карабахском регионе Азербайджана 29 апреля состоялась 7-я встреча министров туризма Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

На встрече казахстанский город Актау был избран туристической столицей ОЭС на 2030 год.

Как сообщают азербайджанские госСМИ, во встрече, организованной в рамках программы «Шуша – туристическая столица ОЭС 2026», приняли участие министры туризма и делегации государств-членов.

Председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев в своем выступлении отметил, что проведение мероприятий ОЭС в Шуше имеет особое символическое значение, город, обладающий богатым культурно-историческим наследием, выделяется как одно из ведущих туристических направлений Азербайджана.

По словам Нагиева, значительная часть туристов, посещающих Азербайджан, приходится на долю стран ОЭС и этот интерес обусловлен историческими, культурными и этническими связями между странами.

Генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан в свою очередь указал на важность применения устойчивых подходов для развития регионального туризма, расширения сотрудничества в сфере туристического образования, более активного вовлечения частного сектора в процесс и реализации совместных инициатив. Он выразил уверенность, что шаги, предпринимаемые в этом направлении, послужат укреплению связей между государствами-членами, более эффективной реализации туристического потенциала и устойчивому развитию сектора.

В ходе обсуждений на мероприятии были затронуты вопросы диверсификации туризма, поощрения экотуризма, развития региональных маршрутов и выдвижения совместных инициатив между странами-членами.

В рамках встречи были представлены и утверждены результаты 9-го заседания Группы экспертов высокого уровня по туризму. Наряду с этим были представлены сборник, отражающий передовые практики в сфере экотуризма, и политический документ по диверсификации туризма.

Одним из основных итогов мероприятия стало принятие Шушинской декларации, определяющей будущие приоритеты сотрудничества в сфере туризма между государствами-членами.