Азиатские страны приветствовали соглашение между США и Ираном

Ecem Şahinli Ögüç, Elmira Ekberova
15 Июня 2026•Обновить: 15 Июня 2026
Австралия, Новая Зеландия и Япония заявили, что приветствуют достигнутый между США и Ираном консенсус, направленный на прекращение конфликта.
В заявлении канцелярии премьер-министра Австралии отмечается, что соглашение между США и Ираном было встречено с удовлетворением.
Подчеркивается необходимость сдержанного поведения сторон для достижения устойчивого решения. В заявлении говорится: «Мы призываем все стороны воспользоваться этой возможностью для обеспечения устойчивого и долгосрочного мира».
Также отмечается, что усилия стран-посредников, включая Пакистан, Катар, Саудовскую Аравию, Турцию и других, были высоко оценены.
Новая Зеландия
Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон в публикации в социальной сети X заявил, что приветствует соглашение между США и Ираном.
Он отметил, что конфликты оказывают давление на стоимость жизни граждан Новой Зеландии, а достигнутое соглашение является позитивным шагом к снижению напряженности и укреплению стабильности.
Лаксон добавил: «Открытие Ормузского пролива поможет восстановить стабильные торговые маршруты, обеспечить поток топлива и поддержать нашу экономику».
Япония
В заявлении Министерства иностранных дел Японии также говорится, что соглашение между США и Ираном приветствуется.
Кроме того, Токио призвал Иран как можно скорее обеспечить свободный и безопасный проход судов всех стран, включая Японию, через Ормузский пролив.