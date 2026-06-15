Австралия выразила признательность странам-посредникам, включая Турцию, за их усилия, предпринятые до настоящего момента

Азиатские страны приветствовали соглашение между США и Ираном Австралия выразила признательность странам-посредникам, включая Турцию, за их усилия, предпринятые до настоящего момента

Австралия, Новая Зеландия и Япония заявили, что приветствуют достигнутый между США и Ираном консенсус, направленный на прекращение конфликта.

В заявлении канцелярии премьер-министра Австралии отмечается, что соглашение между США и Ираном было встречено с удовлетворением.

Подчеркивается необходимость сдержанного поведения сторон для достижения устойчивого решения. В заявлении говорится: «Мы призываем все стороны воспользоваться этой возможностью для обеспечения устойчивого и долгосрочного мира».

Также отмечается, что усилия стран-посредников, включая Пакистан, Катар, Саудовскую Аравию, Турцию и других, были высоко оценены.

Новая Зеландия

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон в публикации в социальной сети X заявил, что приветствует соглашение между США и Ираном.

Он отметил, что конфликты оказывают давление на стоимость жизни граждан Новой Зеландии, а достигнутое соглашение является позитивным шагом к снижению напряженности и укреплению стабильности.

Лаксон добавил: «Открытие Ормузского пролива поможет восстановить стабильные торговые маршруты, обеспечить поток топлива и поддержать нашу экономику».

Япония

В заявлении Министерства иностранных дел Японии также говорится, что соглашение между США и Ираном приветствуется.

Кроме того, Токио призвал Иран как можно скорее обеспечить свободный и безопасный проход судов всех стран, включая Японию, через Ормузский пролив.