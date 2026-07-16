Азербайджан эвакуировал 10 граждан страны, находившихся на борту атакованного близ Одессы судна МИД республики выступил с заявлением

14 июля десять граждан Азербайджана, являющихся членами экипажа гражданского торгового судна Atlas Bey, подвергшегося атаке у побережья Одессы, были эвакуированы.



Об этом сообщили в управлении пресс-службы МИД АР.

Согласно заявлению, через территорию Молдовы они были направлены в Азербайджан транзитом через Турцию.



В МИД также добавили, что азербайджанское посольство совместно с соответствующими украинскими ведомствами принимает надлежащие меры для поиска капитана судна.