Азербайджан эвакуировал 10 граждан страны, находившихся на борту атакованного близ Одессы судна

Abdulrahman Yusupov, Ekip
16 Июля 2026•Обновить: 16 Июля 2026
14 июля десять граждан Азербайджана, являющихся членами экипажа гражданского торгового судна Atlas Bey, подвергшегося атаке у побережья Одессы, были эвакуированы.
Об этом сообщили в управлении пресс-службы МИД АР.
Согласно заявлению, через территорию Молдовы они были направлены в Азербайджан транзитом через Турцию.
В МИД также добавили, что азербайджанское посольство совместно с соответствующими украинскими ведомствами принимает надлежащие меры для поиска капитана судна.