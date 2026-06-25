Азербайджан соболезнует Венесуэле в связи с жертвами при землетрясениях МИД Азербайджана распространил обращение

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Венесуэле в связи с многочисленными жертвами и разрушениями, вызванными двумя мощными землетрясениями. Об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети X.



«Глубоко опечалены разрушительным землетрясением, обрушившимся на Венесуэлу и приведшим к трагической гибели людей и масштабным разрушениям. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и заявляем о своей солидарности с народом и правительством Венесуэлы в этот трудный период. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и восстановления всем затронутым этой трагедией», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.



Землетрясения в Венесуэле



По данным Геологической службы США (USGS), в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения силой 7,2 и 7,5 балла.

Согласно информации ведомства, толчок магнитудой 7,5 был зафиксирован в 23 километрах к юго-востоку от города Юмаре в штате Яракуй, а землетрясение силой 7,2 — в 24 километрах к северо-востоку от города Сан-Фелипе в том же штате.

Глубина очага землетрясения в районе Юмаре составила 10 километров, а в районе Сан-Фелипе — 21,9 километра.

Число погибших в результате двух мощных землетрясений в Венесуэле возросло до 164 человек, еще 971 получил ранения. Об этом сообщила журналистам временный президент Венесуэлы Дельси Родригес, комментируя текущую ситуацию в стране после двух разрушительных землетрясений.

По ее словам, в результате стихийного бедствия погибли 164 человека, еще 971 пострадал.

Поисково-спасательные работы продолжаются, есть опасения, что число погибших может возрасти, - отметила Родригес.