Азербайджан принял Всемирный день окружающей среды

Азербайджан в рамках партнерства с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) принял в Баку Всемирный день окружающей среды (WED).

Как сообщают азербайджанские госСМИ, прошло мероприятие на тему «Вдохновляясь природой. Ради климата. Ради нашего будущего».

На мероприятии представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев зачитал обращение президента Ильхама Алиева к участникам мероприятия. В нем говорится, что обеспечение чистой окружающей среды и «зеленого роста» определены в качестве одного из пяти ключевых национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года.

Глава государства отметил, что в соответствии с этим приоритетом предпринимаются целенаправленные усилия по расширению зеленых насаждений и лесных массивов, обеспечению рационального использования водных ресурсов и экологически чистых источников энергии, а также созданию современной инфраструктуры по управлению отходами.

Напомним, что Азербайджан принял эстафету проведения Всемирного дня окружающей среды в 2024 году на мероприятии, организованном в Республике Корея.