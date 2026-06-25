Ответы МИД Франции в парламенте в очередной раз показывают, что Париж все еще с трудом принимает реалии в регионе - заявил Айхан Гаджизаде

Азербайджан обвинил МИД Франции в предвзятости Ответы МИД Франции в парламенте в очередной раз показывают, что Париж все еще с трудом принимает реалии в регионе - заявил Айхан Гаджизаде

Азербайджан решительно осуждает и отвергает необоснованные утверждения министерства Европы и иностранных дел Франции от 23 июня, опубликованные на интернет-странице Парламента в качестве ответов на вопросы членов Национального собрания Франции касательно поддержки армян, «переселенных из Нагорного Карабаха», «судьбы армянских заключенных и их освобождения», «армянского религиозного и культурного наследия», «прав человека в армяно-азербайджанском мирном процессе», а также «прав человека в Азербайджане».

Об этом говорится в комментарии начальника Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде относительно необоснованных ответов Министерства Европы и иностранных дел Франции на вопросы членов Национального собрания Франции.

По словам Гаджизаде, ответы французской стороны являются очередным примером предвзятого подхода, который она на протяжении длительного времени демонстрирует в отношении процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Вызывает сожаление, что, хотя в ответах большое внимание уделено безопасности Армении, «армянам из Нагорного Карабаха», «лицам армянского происхождения, удерживаемым в Азербайджане», в них не затрагиваются такие вопросы, как продолжавшаяся почти 30 лет оккупация Арменией азербайджанских территорий, учиненные за этот период разрушения, превращение более одного миллиона азербайджанцев в вынужденных переселенцев и беженцев, судьба лиц, пропавших без вести, и минная угроза со стороны Армении.

«Несмотря на то, что французская сторона позиционирует себя как сторонника мирного процесса, ее особый акцент на оборонном сотрудничестве с Арменией и продвижение деятельности миссии EUMA еще раз демонстрируют, что Франция абсолютно далека от нейтральной позиции по региону. Расширение Францией военного сотрудничества с Арменией, ее вооружение и демонстрация односторонней политической позиции в регионе не служат миру. Напротив, подобные шаги поощряют реваншистские тенденции и наносят удар по процессу нормализации.

Утверждения об «армянских пленных и удерживаемых лицах» полностью противоречат реалиям. Политические манипуляции и попытки поставить под сомнение решение суда неприемлемы. Лица армянского происхождения были привлечены к ответственности за конкретные преступные деяния в соответствии с национальным законодательством Азербайджана и международным правом. Лидеры сепаратистов, о которых, наряду с Арменией, на протяжении почти 30 лет пеклась и Франция, а также другие лица армянского происхождения осуждены и отбывают наказание за военные преступления, этнические чистки, военную агрессию, пытки и другие тяжкие преступления», - говорится в комментарии МИД Азербайджана.

Комментирование французской стороной утверждений касательно «армянского культурного и религиозного наследия» на фоне игнорирования фактов уничтожения азербайджанского культурного наследия, разрушения мечетей и вандализма в Армении и на бывших оккупированных территориях выглядит смехотворным.

Наряду с вышеперечисленным, попытки Франции, запомнившейся многочисленными фактами коррупции политиков, полицейским насилием, жестким разгоном протестующих, давлением на журналистов, нарушениями прав мигрантов и религиозной дискриминацией, а также насилием на заморских территориях, включая Новую Каледонию, читать Азербайджану лекции о правах человека вызывают удивление.

Ответы МИД Франции в очередной раз показывают, что Париж все еще с трудом принимает реалии в регионе и вместо того, чтобы вносить вклад в укрепление мира на Южном Кавказе, продолжает придерживаться устаревших и односторонних политических подходов. А это наносит серьезный удар как по авторитету Франции в регионе, так и по ее имиджу надежного партнера, - подчеркивает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.