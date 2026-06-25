Очередная партия нефтепродуктов будет включать более 971 тонны бензина АИ-92 и свыше 466 тонн дизельного топлива

Азербайджан направит в Армению новую партию топлива Очередная партия нефтепродуктов будет включать более 971 тонны бензина АИ-92 и свыше 466 тонн дизельного топлива

Из Азербайджана в Армению 26 июня будет направлена очередная партия топлива - 18 вагонов бензина АИ-92 и 8 вагонов дизельного топлива. Об этом сообщили азербайджанские СМИ в четверг, 25 июня.

Сообщается, что общий объем этой партии составит 971,392 тонны. Кроме того, в страну отправят 8 вагонов дизельного топлива объемом 466,515 тонны.

Поставки топлива стали возможны после снятия ограничений на транзит грузов из Азербайджана в Армению. Соответствующее решение было принято Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в октябре 2025 года.

Первый экспорт автомобильного топлива в Армению состоялся 18 декабря 2025 года. Тогда из Азербайджана было отправлено 1 220 тонн бензина АИ-95.

Таким образом, Баку продолжает перевозки в армянском направлении после отмены ограничений.