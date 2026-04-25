Азербайджан и Украина рассмотрели возможности расширения сотрудничества

Nariman Mehdiyev
25 Апрель 2026•Обновить: 25 Апрель 2026
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках визита президента Украины в Азербайджан провел встречу в Габале с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.
Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети американской компании X.
В ходе встречи министры обсудили перспективы укрепления двусторонних отношений и подчеркнули важность углубления сотрудничества в политической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах.
Стороны также рассмотрели возможности расширения сотрудничества в торговле, связях, а также в рамках международных организаций.
Главы МИД обменялись мнениями по региональным и глобальным событиям, вновь подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности и подчеркнули важность продолжения диалога и партнерства на высоком уровне между Азербайджаном и Украиной.
Байрамов и Сибига подписали Соглашение о правовой помощи по гражданским и торговым делам между Азербайджаном и Украиной, которое призвано еще больше укрепить правовую основу двусторонних отношений.