Азербайджан и Украина обсудили расширение сотрудничества Премьер Азербайджана Али Асадов встретился с вице-премьером Украины Денисом Шмыгалем

2 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с первым заместителем премьер-министра, министром энергетики Украины Денисом Шмыгалем.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров АР, на встрече подчеркивалась значимость мероприятий, проводимых в рамках Бакинской энергетической недели.

Отмечалось, что Баку вновь стал одним из главных центров глобального энергетического диалога, и доведено до внимания, что данная платформа вносит важный вклад в развитие международного сотрудничества по вопросам энергетической безопасности, зеленого перехода и устойчивого развития.

Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Украиной, были обсуждены возможности расширения связей в сфере экономики, торговли, энергетики, гуманитарной и других областях, представляющих взаимный интерес.

В ходе беседы подчеркивалась значимость гуманитарной поддержки, оказываемой Азербайджаном Украине, выражена признательность за гуманитарную помощь, направленную Азербайджаном украинскому народу, и вклад в восстановление гражданской инфраструктуры.