Азербайджан и Узбекистан обсудили расширение сотрудничества Премьер-министр Азербайджана встретился с президентом Узбекистана

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, находящийся с рабочим визитом в Ташкенте, 16 июня встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Об этом сообщила пресс-служба в Кабинета Министров АР.

Согласно информации, на встрече с удовлетворением отмечалось, что азербайджано-узбекские отношения успешно развиваются на основе стратегического партнерства и союзничества.

Были широко обсуждены перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической, гуманитарной и других сферах.