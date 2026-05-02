Азербайджан и Турция завершили совместные учения «TurAz Qartalı-2026» Военные летчики двух стран отработали совместные задачи и взаимодействие в сложных условиях

В Азербайджане завершились совместные тактические летно-тренировочные учения военно-воздушных сил Азербайджана и Турции «TurAz Qartalı-2026».

По случаю завершения маневров участникам был представлен брифинг. Отмечается, что в ходе учений военные летчики обеих братских стран выполняли совместные полеты и успешно справлялись с поставленными задачами на высоком профессиональном уровне.

В рамках сценария были отработаны планирование полетов, выявление позиций средств противовоздушной обороны и других целей, передача данных в Объединенный центр воздушных операций, а также их уничтожение. Кроме того, успешно выполнены и другие элементы боевой подготовки.

Особое внимание уделялось повышению навыков пилотов в различных условиях, обменным полетам для ознакомления с новой техникой и вооружением, а также оценке работы средств ПВО в условиях радиоэлектронной борьбы, применяемой с летательных аппаратов.

Руководство учений высоко оценило действия военных пилотов, пожелав участникам успехов в дальнейшей службе. В завершение мероприятия состоялся обмен памятными подарками.