Азербайджан и Нидерланды нацелены на углубление политического диалога и экономического сотрудничества

Abdulrahman Yusupov
16 Июня 2026•Обновить: 16 Июня 2026
Во вторник, 16 июня, состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.
Публикация об этом размещена в аккаунте президента Азербайджана в социальной сети американской компании Х.
«Сегодня мне позвонил Премьер-министр Нидерландов Робом Йеттеном. Мы договорились о дальнейшем углублении нашего политического диалога и экономического сотрудничества. Мы также провели обмен мнениями о региональных процессах, и я приветствовал поддержку Нидерландами прочного мира и стабильности в регионе»,-говорится в сообщении.