Азербайджан и Нидерланды нацелены на углубление политического диалога и экономического сотрудничества Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджан и премьер-министром Нидерландов

Во вторник, 16 июня, состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.

Публикация об этом размещена в аккаунте президента Азербайджана в социальной сети американской компании Х.

«Сегодня мне позвонил Премьер-министр Нидерландов Робом Йеттеном. Мы договорились о дальнейшем углублении нашего политического диалога и экономического сотрудничества. Мы также провели обмен мнениями о региональных процессах, и я приветствовал поддержку Нидерландами прочного мира и стабильности в регионе»,-говорится в сообщении.