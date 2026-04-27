Согласно докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира , доля военных расходов в процентах от ВВП в обеих странах Южного Кавказа значительно превышает среднемировой показатель

Азербайджан и Армения вошли в десятку стран с самой высокой «военной нагрузкой» Согласно докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира , доля военных расходов в процентах от ВВП в обеих странах Южного Кавказа значительно превышает среднемировой показатель

Азербайджан и Армения вошли в десятку стран с самой высокой «военной нагрузкой» в мире по итогам 2025 года. Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном в апреле 2026 года.

Согласно докладу, доля военных расходов в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП) в обеих странах Южного Кавказа значительно превышает среднемировой показатель, который в 2025 году составил 2,5%. В глобальном рейтинге интенсивности военных расходов Азербайджан занял 6-е место в мире. Доля оборонных трат республики составила 6,5% от ВВП. За ним, на 7-й строчке мирового списка, расположилась Армения с показателем 6,1% от ВВП.

Аналитики SIPRI отмечают, что Азербайджан также вошел в число стран с наиболее заметным ростом военной нагрузки за год, увеличив этот показатель на 1,4 процентных пункта.

В рамках глобального контекста отмечается, что Южный Кавказ демонстрирует уровень милитаризации экономики, сопоставимый с зонами активных конфликтов и регионами с традиционно высокими оборонными бюджетами. Для сравнения, первая пятерка стран с самой высокой военной нагрузкой в 2025 году выглядит следующим образом: Украина — 40%; Алжир — 8,8%; Израиль — 7,8%; Россия — 7,5%; Саудовская Аравия — 6,5%.

Рост оборонных бюджетов в регионе Южного Кавказа эксперты связывают с продолжающейся модернизацией вооруженных сил и необходимостью укрепления национальной безопасности в условиях общей геополитической нестабильности.

Отмечается, что мировые военные расходы в 2025 году выросли до $2,887 трлн. Более половины общемирового объема расходов на военные нужды в 2025 году пришлось на три страны — США, Китай и Россию.