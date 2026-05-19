Азербайджанский город Шуша и турецкий Трабзон стали городами-побратимами Соответствующий протокол подписан на полях 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку

Город Трабзон на северо-востоке Турции и город Шуша, который считают «жемчужиной» Азербайджана, стали городами-побратимами.

Соответствующий протокол подписан на полях 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), организованного Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) в Баку.

В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр экономики Микаил Джаббаров, министр энергетики Парвиз Шахбазов, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, а также исполнительный директор UN-Habitat Анаклаудия Россбах.

Протокол о побратимстве двух городов подписали мэр Трабзона Ахмет Метин Генч и специальный представитель президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов.

Генч заявил СМИ после церемонии, что очень рад подписанию соглашения о побратимстве с Шушой.

Он напомнил, что во время Второй Карабахской войны на горе Бозтепе в Трабзоне был вывешен азербайджанский флаг, а после войны Министерство культуры Азербайджана удостоило их награды за эту солидарность.

Генч также сообщил, что стал первым мэром из Турции, посетившим Шушу.

«Для турецкого города Трабзон развитие отношений с тюркским миром очень ценно с точки зрения повышения узнаваемости и международного статуса нашего города»,- сказал он.

Мэр добавил, что Трабзон уже подписал соглашения о побратимстве с Бишкеком (Кыргызстан), Актау (Казахстан) и Бухарой (Узбекистан), а также ведет работу по установлению побратимских связей с туркменским городом Мерв. «Шуша — очень ценный город для всего тюркского мира. Пусть подписание протокола будет во благо для обоих наших городов и для всего тюркского мира», — сказал он.