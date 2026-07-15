Администрация Трампа приостановила дорожные проверки ICE после гибели двух человек ICE временно запретили останавливать автомобили в США из-за смертельных инцидентов с мигрантами

Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась приостановить практику остановок и досмотра транспортных средств на дорогах после того, как сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) за одну неделю застрелили двух человек.

Том Хоман, которого называют «пограничным царем» Трампа накануне заявил Fox News, что эта мера носит временный характер и не повлияет на возможности ICE по задержанию нарушителей.

Двое убитых за неделю

Седьмого июля в городе Хьюстон в штате Техас в результате выстрелов полицейских ICE погиб мексиканец Лоренсо Сальгадо Араухо, проживший в США более 30 лет.

Затем, 13 июля, в городе Биддефорд в штате Мэн от пуль сотрудников ICE скончался гражданин Колумбии Хуан Себастьян Дуран Герреро.

Инцидент в Биддефорде стал по меньшей мере девятым случаем с начала ужесточения иммиграционной политики в США в прошлом году, когда применение силы сотрудниками ICE привело к гибели людей.

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