В Госдепартаменте США заявили, что этот шаг станет новым этапом нормализации отношений с Дамаском и поддержит восстановление страны

Администрация Трампа официально уведомила Конгресс о намерении исключить Сирию из списка государств—спонсоров терроризма В Госдепартаменте США заявили, что этот шаг станет новым этапом нормализации отношений с Дамаском и поддержит восстановление страны

Администрация президента США Дональда Трампа официально уведомила Конгресс о намерении исключить Сирию из американского списка государств — спонсоров терроризма.

Об этом говорится в письменном заявлении Государственного департамента США.

«Сегодня президент Трамп уведомил Конгресс о намерении своей администрации отменить статус Сирии как государства, включенного в список стран — спонсоров терроризма. Это еще один исторический шаг президента Трампа, направленный на то, чтобы предоставить сирийскому народу возможность восстановить свою страну», — отмечается в заявлении.

В Госдепартаменте сообщили, что в соответствии с требованиями законодательства начат обязательный 45-дневный период предварительного уведомления Конгресса. Отмечается, что этот шаг знаменует собой новый этап политики администрации Трампа по нормализации отношений с Сирией.

В заявлении подчеркивается, что решение также будет способствовать процессу отмены санкций против Сирии, откроет возможности для международной торговли и инвестиций и окажет поддержку восстановлению страны.

«Стабильная и единая Сирия, живущая в мире как со своими соседями, так и внутри страны, принесет пользу не только региону, но и всему миру», — говорится в документе.

В Госдепартаменте напомнили, что данное решение стало продолжением указа президента США от 30 июня 2025 года о смягчении санкционного режима в отношении Сирии.

Как отмечается в заявлении, при принятии решения были учтены позитивные шаги администрации президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, ее действия в сфере борьбы с терроризмом, а также официальные гарантии Дамаска о том, что сирийские власти не будут поддерживать международную террористическую деятельность в будущем.

- «Мы рассчитываем развивать партнерство с Сирией и ее народом»

«Сегодняшний день является важной вехой в истории Сирии и в процессе возобновления двусторонних отношений между США и Сирией. Мы высоко оцениваем усилия сирийского правительства по определению нового курса и с нетерпением ожидаем развития партнёрства с Сирией и её народом», — заявили в Госдепартаменте.

Согласно американскому законодательству, после официального уведомления Конгресса решение об исключении Сирии из списка государств — спонсоров терроризма вступит в силу по истечении 45-дневного периода рассмотрения, если Конгресс не выдвинет возражений.

Ранее администрация Трампа уже заявляла о намерении исключить Сирию из этого списка во время исторической встречи президента США с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, состоявшейся 10 ноября 2025 года в Белом доме.