В августе и сентябре прошлого года в Бюро печати и гравировки представили эскизы банкнот с изображением Трампа

Администрация США оказывает давление по поводу банкнот с изображением Трампа В августе и сентябре прошлого года в Бюро печати и гравировки представили эскизы банкнот с изображением Трампа

Администрация США оказывает давление на руководство соответствующих ведомств с целью напечатать новые 250-долларовые банкноты с изображением президента Дональда Трампа.

Согласно сообщению американской газеты «Вашингтон Пост», основанному на информации от неназванных американских чиновников, работа над созданием банкнот с изображением Трампа активизировалась.

Заместитель министра финансов Брэндон Бич и старший советник Майк Браун, назначенные Трампом, регулярно оказывают давление на Бюро печати и гравировки с целью печатания новых 250-долларовых банкнот с изображением Трампа.

В то же время представители ведомства заявляют, что согласно соответствующему закону на банкнотах могут быть изображены только умершие лица, а использование портрета действующего президента создаст юридические проблемы.

Если эти усилия увенчаются успехом и портрет Трампа появится на банкнотах, то впервые в истории США изображение живого человека будет использовано на долларовой купюре.

Согласно сообщению, в августе и сентябре прошлого года Бич представил сотрудникам ведомства эскизы банкнот с изображением Трампа. На одном из этих эскизов в центре 250-долларовой купюры было изображено лицо президента Трампа, расположенное между подписями президента и министра финансов Скотта Бессента.

Британский художник Иэн Александр, создавший этот дизайн, в своем заявлении для Washington Post отметил, что эскиз был одобрен Трампом.

Александр отметил, что Трамп одобрил изменения в оригинальном дизайне, такие как добавление цветов американского флага и логотипа, посвященного 250-летию страны.

Законопроект, представленный в Конгресс в прошлом году с целью отметить 250-летие страны и обеспечить появление Трампа на 250-долларовой купюре, был отложен после дискуссий, состоявшихся в тот день.