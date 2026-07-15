Глава Управления по коммуникациям Турции Бурханеттин Дуран выступил с посланием по случаю Дня демократии и национального единства 15 июля

Администрация президента: 15 июля турецкий народ отстоял свою волю и независимость Глава Управления по коммуникациям Турции Бурханеттин Дуран выступил с посланием по случаю Дня демократии и национального единства 15 июля

Глава Управления по коммуникациям при Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран распространил послание по случаю Дня демократии и национального единства 15 июля.

В Турции в среду, 15 июля, отмечают День демократии и национального единства. Государственный праздник был учрежден в память о гражданах, погибших при отражении попытки государственного переворота, организованной в ночь с 15 на 16 июля 2016 года сторонниками террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ).

«Эта героическая эпопея, написанная под лидерством президента Реджепа Тайипа Эрдогана благодаря мужеству, мудрости и непоколебимой стойкости нашего народа, продемонстрировала всему миру, что национальную волю невозможно подчинить никакой силе», - говорится в обращении, опубликованном с хештегом «Победа за нами» в соцсети турецкой платформы NSosyal.

«Воля - наша, победа - наша», - написал Бурханеттин Дуран.

«В истории народов есть незабываемые переломные моменты. Таким днем стало и 15 июля 2016 года, навеки вошедшее в историю благодаря беспримерному подвигу нашего народа, который встал на защиту своей воли, независимости и государства. Решимость, проявленная в ту ночь, не только позволила сорвать вероломную попытку переворота, но и стала историческим поворотным моментом, обеспечившим будущее Турции и ее дальнейший путь демократического развития», - отметил глава Управления.

Дуран подчеркнул, что «хранить память о событиях 15 июля и передавать ее будущим поколениям - это не только долг перед павшими и ветеранами, но и ответственность перед будущими поколениями».

«Сильные государства опираются не только на имеющиеся у них возможности, но и на народы, которые берегут свою историю, ценности и национальную память. В 10-ю годовщину Дня демократии и национального единства 15 июля с милосердием и благодарностью чту память наших павших героев, пожертвовавших жизнями во имя Родины, и выражаю признательность нашим героическим ветеранам», - сказал Бурханеттин Дуран.