Глава Управления по коммуникациям при АП Турции Бурханеттин Дуран отметил, что проведение в Турции таких мероприятий, как саммит НАТО, саммит ОТГ и COP31, укрепляет значимость страны в международной системе

Администрация президента: Турция продолжит выступать площадкой для мира и сотрудничества Глава Управления по коммуникациям при АП Турции Бурханеттин Дуран отметил, что проведение в Турции таких мероприятий, как саммит НАТО, саммит ОТГ и COP31, укрепляет значимость страны в международной системе

Турция продолжит выступать в качестве неизменной площадки для мира и сотрудничества. Об этом заявил глава Управления по коммуникациям при Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

«Взяв на себя историческую миссию по построению региональной стабильности и формированию общего будущего, Турция оставляет свой след в глобальной дипломатии во имя построения более справедливого мира и продолжит оставаться неизменной площадкой для мира и сотрудничества», - сказал он в видеоролик под названием «Печать будущего» («Geleceğin Mührü»), опубликованном в социальной сети американской компании X.

По его словам, Турция продолжает «быть голосом глобальной совести и дипломатии во всех сферах — от посреднических усилий до оказания гуманитарной помощи».

Дуран отметил, что проведение в Турции таких задающих тон в мировой политике ключевых мероприятий, как саммит лидеров НАТО, саммит Организации тюркских государств и COP31, укрепляет значимость страны в международной системе.