Администрация президента Ирана опровергла сообщения об отставке Пезешкиана Эти утверждения продолжением «игр» некоторых зарубежных СМИ - Замглавы департамента по коммуникациям Администрации президента Ирана

Замглавы департамента по коммуникациям Администрации президента Ирана Мехди Табатабаи опроверг сообщения о том, что президент Ирана Масуд Пезешкиан подал в отставку.

Табатабаи сделал заявление в связи с соответствующими утверждениями на своей странице в соцсети американской компании X.

Он подчеркнул, что Пезешкиан не отступит от служения народу, и опроверг сообщения об отставке президента, назвав эти утверждения продолжением «игр» некоторых зарубежных СМИ.

Табатабаи также отметил, что иранский народ не отступит от единства и сплоченности, а стремление разрушить национальное единство иранцев вновь «унесут с собой в могилу».