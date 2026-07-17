Аграрии РФ будут обеспечены топливом для проведения уборочной кампании Вопрос обеспечения аграриев топливом остается актуальным для всех регионов страны - министр сельского хозяйства России Оксана Лут

Российские сельхозпроизводители будут обеспечены необходимым объемом топлива в период уборочной кампании и предстоящего сева, а возникающие в отдельных регионах проблемы с поставками будут решаться в индивидуальном порядке. Об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, сообщают российские СМИ в пятницу, 17 июля.

Выступая на мероприятии «Всероссийский день поля - 2026» в Москве, она отметила, что вопрос обеспечения аграриев топливом остается актуальным для всех регионов страны.

По словам министра, в некоторых субъектах РФ наблюдаются перебои с поставками.

«При необходимости мы будем отдельно работать с каждым регионом и каждым предприятием, чтобы устранить возникающие проблемы», - сказала Лут.

Она также сообщила, что президент России Владимир Путин и правительство поручили в полном объеме обеспечить сельхозпроизводителей топливом.

Министр заявила, что аграрный сектор будет обеспечен необходимым топливом в период уборочной кампании. По ее словам, возможные проблемы с поставками в отдельных регионах будут решаться на региональном уровне, при этом власти также работают над расширением использования автомобилей на сжиженном газе.