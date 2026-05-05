Автомобильный рынок РФ в апреле 2026 года вырос на 10,8% За 4 месяца 2026 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ выросли на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - до 372 126 единиц, - АЕБ

Общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в апреле 2026 года составили 113 380 единиц. Об этом свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Согласно данным, объем рынка в апреле 2026 года составил 117 257 штук, что больше продаж апреля прошлого года на 10,8%. За 4 месяца 2026 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составили 372 126.

«Апрель в целом выглядит достаточно позитивно: продажи демонстрируют оживление, однако говорить о формировании устойчивой тенденции пока не стоит. Текущая динамика во многом обусловлена совокупностью факторов, включая традиционное сезонное оживление спроса в весенний период, а также эффект отложенного спроса, сформировавшегося в предыдущие периоды», - сказал председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, сохраняется ряд сдерживающих факторов, оказывающих влияние на потенциал дальнейшего роста. «К ним, в частности, можно отнести сохраняющийся уровень цен, ограниченную покупательскую способность части населения, а также осторожность потребителей при принятии решений о крупных покупках. Тем не менее, мы наблюдаем определенные изменения на рынке, за которыми будем внимательно следить в ближайшие месяцы», - отметил Калицев.

Продажи автомобилей в России, которые ранее почти остановились, начали восстанавливаться благодаря росту поставок китайских компаний в страну и увеличению производства отечественных автопроизводителей. Кроме того, россияне по-прежнему могут приобретать автомобили западных компаний посредством параллельного импорта.