Автомобильная промышленность стала локомотивом экспорта турецкой Коньи

В турецкой Конье автомобильная промышленность стала лидером экспорта в первые шесть месяцев года. Сектор занял первое место как по доле в экспорте, так и по темпам роста внешних продаж, опередив другие отрасли.

Согласно данным, собранным на основе информации Ассамблеи экспортеров Турции (TİM), в первой половине этого года экспорт Коньи вырос на 3,37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первые шесть месяцев 2025 года экспорт города составлял 1 млрд 635 млн долларов, а за тот же период этого года увеличился до 1 млрд 691 млн долларов.

Основную часть экспорта Коньи сформировал промышленный сектор. Среди его направлений первое место заняла автомобильная промышленность с показателем 450,4 млн долларов. На автомобильный сектор пришлось 26,60% экспорта Коньи. За ним последовал сектор машин и комплектующих с объемом экспорта 385 млн долларов.

За первые шесть месяцев года экспорт зерновых, бобовых и продуктов их переработки составил 151,1 млн долларов, черных и цветных металлов - 113,9 млн долларов, продукции климатического оборудования - 111,2 млн долларов, химической продукции - 109 млн долларов.

Автомобильный и машиностроительный секторы вместе обеспечили около 49% экспорта Коньи. Это показало, что экспорт города в значительной степени опирается на машиностроение и автомобильную промышленность.

Больше всего в денежном выражении экспорт увеличила автомобильная отрасль на 37,6 млн долларов. Второе место занял сектор машин и комплектующих, где рост экспорта составил 21,9 млн долларов.

Председатель Торговой палаты Коньи Сельчук Озтюрк сообщил «Анадолу», что, хотя город долгие годы привлекал внимание сельскохозяйственным производством, сегодня он достиг значимых позиций как в Турции, так и в мире во многих секторах.

«Наша Конья завершила первую половину 2026 года с сильными и обнадеживающими показателями в экспорте. Этот рост, достигнутый в период сохраняющейся неопределенности в мировой экономике и геополитических рисков, оказывающих давление на глобальную торговлю, вновь продемонстрировал производственную мощь, экспортные возможности и устойчивость делового мира Коньи», - заявил Озтюрк отметив, что экспорт Коньи вырос по сравнению с прошлым годом.

Озтюрк подчеркнул, что автомобильная промышленность и машиностроение продолжают оставаться локомотивами экспорта Коньи.

«Как Торговая палата Коньи, мы ставим перед собой цель увеличить число компаний-экспортеров, поддержать выход наших членов на новые рынки и повысить долю Коньи в общем экспорте Турции», - сказал он.

Оценивая рост и увеличение экспорта в автомобильном секторе, Озтюрк отметил, что этот рост показывает, что предприятия автомобильной смежной промышленности, работающие в Конье, сохраняют сильные позиции в международных цепочках поставок. «Рост экспорта моторных деталей, литейной продукции, тормозных систем, элементов трансмиссии и различных деталей машин, особенно в страны Европейского союза, внес значительный вклад в развитие сектора. Кроме того, увеличение инвестиций в электромобили в мировой автомобильной отрасли и продолжающийся поиск производителями альтернативных поставщиков создают новые деловые возможности для производителей в Конье. В предстоящий период увеличение инвестиций в производство автомобильных компонентов с высокой добавленной стоимостью еще больше повысит конкурентоспособность сектора», - подчеркнул он.