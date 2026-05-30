Автомагистраль Анкара—Кырыккале—Делидже улучшит транспортное сообщение с Кавказом и Ближним Востоком

Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу сообщил, что работы по проекту автомагистрали Анкара—Кырыккале—Делидже ведутся полным ходом, отметив, что этот проект укрепит транспортное сообщение с Кавказом и Ближним Востоком.

В своем письменном заявлении министр Уралоглу представил информацию о текущем этапе реализации проекта.

Отметив, что Анкара находится в центре транспортных сетей, связывающих восток с западом и север с югом, министр сообщил, что Кырыккале является перекрестком дорог, ведущих на восток через Йозгат и Сивас, в Среднее Причерноморье через Чорум, а также в Восточное Средиземноморье и Юго-Восток через Кайсери.

Министр подчеркнул, что работы по проекту автомагистрали Анкара-Кырыккале-Делидже ведутся интенсивными темпами: «Автомагистраль будет выполнять функцию моста между автомобильными коридорами, обеспечивающими межрегиональное сообщение. Проект, который соединит 42 провинции, значительно снизит транспортную нагрузку на существующей государственной трассе Анкара-Кырыккале».

Уралоглу отметил, что автомагистраль представляет собой не просто инвестицию в региональную транспортную инфраструктуру, а является основой стратегической сети, которая укрепит восточный и северный транспортные коридоры Турции.

По его словам, благодаря проекту грузовые и пассажирские перевозки по восточному и северному коридорам Анкары в страны Ближнего Востока и Кавказа будут осуществляться быстрее, безопаснее и комфортнее, Уралоглу сообщил: «Наша автомагистраль станет первым звеном в цепочке проектов по строительству автомагистралей, которые планируется реализовать в ближайшие годы и которые проложат путь до Самсуна и границы с Ираном».

Время в пути сократится

Уралоглу сообщил, что из 120 километров автомагистрали, предусмотренных проектом, 101 километр составляет основная трасса, а 19 километров — подъездные дороги, и в рамках этого проекта предусмотрено 7 развязок, 4 туннеля, 8 виадуков, 22 моста на развязках, 17 надземных мостов и 63 подземных перехода.

Коснувшись хода работ на объекте, он продолжил словами:

«Из общего объема земляных работ в 71,2 млн куб. м выполнено 33 млн куб. м, а из 54,2 млн куб. м насыпных работ — 27 млн куб. м. На нашей автомагистрали протяженностью 120 км мы завершили почти половину земляных и насыпных работ. В части инженерных сооружений мы завершили строительство 172 водопропускных труб и 42 подземных переходов, а работы продолжаются на 27 водопропускных трубах и 13 подземных переходах. Работы ведутся во всех 4 туннелях. На сегодняшний день пройдено в общей сложности 4 571 метр туннельной выемки. Работы продолжаются и на всех 8 виадуках. На некоторых виадуках степень готовности достигла 98 процентов».

Обратив внимание на то, что с завершением строительства автомагистрали время в пути по существующему маршруту сократится с 80 до 43 минут, министр резюмировал: «Благодаря проекту мы сэкономим в общей сложности 6,8 млрд лир, из которых 6 млрд лир — за счет сокращения времени, а 800 млн лир — за счет экономии топлива. Кроме того, мы сократим выбросы углерода на 40 тыс. тонн в год».