Австрия выслала из страны трёх сотрудников российского посольства, подозреваемых в шпионаже Глава МИД Австрии заявила, что использование дипломатической неприкосновенности в шпионской деятельности недопустимо

Австрия выслала трех дипломатов, работающих в посольстве России в Вене, по обвинению в шпионаже.

Как сообщает австрийская государственная телерадиокомпания ORF, Министерство иностранных дел Австрии выступило с заявлением по поводу обвинений в шпионаже.

В заявлении отмечается, что трое дипломатов, работающих в посольстве России в Вене, были высланы по подозрению в шпионаже с использованием антенн, установленных на зданиях российских дипломатических представительств в Австрии.

Министр иностранных дел Беате Майнл-Райзингер по этому поводу сообщила, что они проинформировали об этом инциденте российскую сторону: «Одно можно сказать наверняка: использование дипломатической неприкосновенности в шпионской деятельности недопустимо».

Глава МИД Австрии отметила, что Австрия ужесточает законодательство о шпионаже, чтобы предотвратить подобные случаи, подчеркнув, что шпионаж представляет собой угрозу безопасности страны и что правительство принимает решительные меры.