Австрия выслала из страны трёх сотрудников российского посольства, подозреваемых в шпионаже

Salih Okuroğlu, Nariman Mehdiyev
05 Май 2026•Обновить: 05 Май 2026
Австрия выслала трех дипломатов, работающих в посольстве России в Вене, по обвинению в шпионаже.
Как сообщает австрийская государственная телерадиокомпания ORF, Министерство иностранных дел Австрии выступило с заявлением по поводу обвинений в шпионаже.
В заявлении отмечается, что трое дипломатов, работающих в посольстве России в Вене, были высланы по подозрению в шпионаже с использованием антенн, установленных на зданиях российских дипломатических представительств в Австрии.
Министр иностранных дел Беате Майнл-Райзингер по этому поводу сообщила, что они проинформировали об этом инциденте российскую сторону: «Одно можно сказать наверняка: использование дипломатической неприкосновенности в шпионской деятельности недопустимо».
Глава МИД Австрии отметила, что Австрия ужесточает законодательство о шпионаже, чтобы предотвратить подобные случаи, подчеркнув, что шпионаж представляет собой угрозу безопасности страны и что правительство принимает решительные меры.