Пэт Конрой заявил о самом сильном периоде отношений с Турцией

Австралийский министр отметил возможности для сотрудничества с Турцией в сфере оборонной промышленности Пэт Конрой заявил о самом сильном периоде отношений с Турцией

Министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой в первый день Форума оборонной промышленности (NSDIF26), прошедшего в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Анкаре, ответил на вопросы "Анадолу".

Касаясь отношений между двумя странами, Конрой заявил, что отношения между Турцией и Австралией переживают самый сильный период в своей истории.

Министр отметил, что накануне возложил венок в мавзолее Аныткабир и что этот момент останется одним из тех воспоминаний, которые он никогда не забудет.

Подчеркнув, что Австралия была очень впечатлена теплым гостеприимством Турции, Конрой сказал: "Я считаю очень позитивным шагом проведение Форума оборонной промышленности одновременно с саммитом лидеров НАТО. Одним из ключевых вопросов, над которыми сейчас работает НАТО, является то, как укрепить инфраструктуру оборонной промышленности".

Конрой обратил внимание на то, что многие страны увеличивают расходы на оборону, однако одновременно с этим необходимо наращивать производственные мощности.

Говоря о возможностях сотрудничества в сфере оборонной промышленности, министр заявил, что турецкая оборонная промышленность растет, и турецкое правительство делает значительные инвестиции в эту сферу. "Мы также всегда открыты к сотрудничеству с союзниками по НАТО", - добавил он.

Кроме того, Конрой отметил, что Австралия поддерживает проведение Турцией Конференции ООН по изменению климата (COP31), заявив, что это внесет значительный вклад в развитие двусторонних отношений.