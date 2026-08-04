Монтгомери участвовал в велопробегах для привлечения внимания к проблеме болезни двигательных нейронов (MND)

Австралийский активист умер после 5,3-тысячного велопробега Монтгомери участвовал в велопробегах для привлечения внимания к проблеме болезни двигательных нейронов (MND)

В Австралии 82-летний Боб Монтгомери скончался через день после того, как завершил велопробег протяженностью около 5,3 тысячи км в поддержку благотворительной организации.

По данным Австралийской вещательной корпорации (ABC), Монтгомери участвовал в велопробегах для привлечения внимания к проблеме болезни двигательных нейронов (MND) и сумел собрать более 300 тысяч австралийских долларов пожертвований.

Его последний велопробег продолжался шесть недель. 82-летний Монтгомери отправился в путь из одного из населенных пунктов штата Западная Австралия и, преодолев на велосипеде около 5,3 тысячи километров, 2 августа прибыл в свой родной город в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны.

Вечером 3 августа, возвращаясь домой после мероприятия, организованного в честь завершения шестинедельного велопробега, Монтгомери почувствовал себя плохо и скончался.

Ассоциация по борьбе с болезнью двигательных нейронов Нового Южного Уэльса сообщила, что планирует организовать велопробег в память о Монтгомери и посмертно вручить ему почетную награду.