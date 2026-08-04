Австралийский активист умер после 5,3-тысячного велопробега

Emirhan Demir, Marina Mussa
04 Августа 2026•Обновить: 04 Августа 2026
В Австралии 82-летний Боб Монтгомери скончался через день после того, как завершил велопробег протяженностью около 5,3 тысячи км в поддержку благотворительной организации.
По данным Австралийской вещательной корпорации (ABC), Монтгомери участвовал в велопробегах для привлечения внимания к проблеме болезни двигательных нейронов (MND) и сумел собрать более 300 тысяч австралийских долларов пожертвований.
Его последний велопробег продолжался шесть недель. 82-летний Монтгомери отправился в путь из одного из населенных пунктов штата Западная Австралия и, преодолев на велосипеде около 5,3 тысячи километров, 2 августа прибыл в свой родной город в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны.
Вечером 3 августа, возвращаясь домой после мероприятия, организованного в честь завершения шестинедельного велопробега, Монтгомери почувствовал себя плохо и скончался.
Ассоциация по борьбе с болезнью двигательных нейронов Нового Южного Уэльса сообщила, что планирует организовать велопробег в память о Монтгомери и посмертно вручить ему почетную награду.