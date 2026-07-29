Официальных заявлений по поводу произошедших в Ираке взрывов пока не поступало

Авиаудары США и Саудовской Аравии по Ираку привели к мощным взрывам в Басре и Васите Официальных заявлений по поводу произошедших в Ираке взрывов пока не поступало

После авиаударов американских и саудовских военных по проиранским группировкам в Ираке, в провинции Басра и провинции Васит к югу от Багдада произошли взрывы.

Как сообщили иракские СМИ, в районе Эд-Дейр провинции Басра произошел взрыв на одном из оперативных центров «Хашди-Шаби», где также располагались склады боеприпасов.

В округе Сувейра провинции Васит был нанесен удар по лагерю «Аль-Фатх аль-Мубин», принадлежащему проиранскому движению «Нуджаба».

Официальных заявлений по поводу произошедших в Ираке взрывов пока не поступало.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило, что американские и саудовские силы нанесли авиаудары по целям поддерживаемых Ираном группировок на востоке Ирака, которые, по утверждению США, действовали под руководством Корпуса стражей исламской революции для совершения атак на американские силы и энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии.

