Абдельхамид Аввак избран главой Народного совета Сирии

Ömer Koparan, Muhammed Karabacak, Abdulrahman Yusupov, Ekip
12 Июля 2026•Обновить: 12 Июля 2026
Абдельхамид Аввак избран председателем Народного совета Сирии в ходе первого формирования парламента ср после падения режима Башара Асада.
По итогам голосования Абдельхамид Аввак получил 99 голосов, Муайяд Кабалави — 75, Мухаммад Корейдж — 31.
После избрания политик принес присягу и официально вступил в должность.
Срок полномочий Народного совета, сформированного в рамках переходного периода в Сирии, определен в 30 месяцев.