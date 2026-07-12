Впервые после свержения режима Башара Асада состоялось заседание Народного совета Сирии

Абдельхамид Аввак избран главой Народного совета Сирии Впервые после свержения режима Башара Асада состоялось заседание Народного совета Сирии

Абдельхамид Аввак избран председателем Народного совета Сирии в ходе первого формирования парламента ср после падения режима Башара Асада.

По итогам голосования Абдельхамид Аввак получил 99 голосов, Муайяд Кабалави — 75, Мухаммад Корейдж — 31.

После избрания политик принес присягу и официально вступил в должность.

Срок полномочий Народного совета, сформированного в рамках переходного периода в Сирии, определен в 30 месяцев.