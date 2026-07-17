Президент Палестины Махмуд Аббас вновь призвал активировать арабскую финансовую систему поддержки Палестины, напомнив о тяжелом финансовом кризисе, с которым сталкивается страна.

Как сообщает официальное палестинское информационное агентство WAFA, Аббас встретился в столице Иордании Аммане с генеральным секретарем Лиги арабских государств Набилем Фахми.

В ходе встречи стороны обсудили развитие ситуации на оккупированных палестинских территориях, а также возможности укрепления координации и сотрудничества между Палестиной и Лигой арабских государств.

Аббас и Фахми также рассмотрели вопросы противодействия вызовам, направленным против национальных прав палестинского народа. В частности, обсуждались меры по облегчению страданий населения сектора Газа, доставке гуманитарной помощи, началу восстановления региона и выводу израильских войск из Газы.

Во время встречи Аббас вновь призвал «активировать арабскую финансовую систему безопасности в целях поддержки стойкости палестинского народа в этих тяжелых и чрезвычайных условиях».

Арабская финансовая система безопасности

На саммите Лиги арабских государств, состоявшемся в Кувейте в 2010 году, было принято решение о создании «арабской финансовой системы безопасности» объемом 100 млн долларов. Предполагалось, что этот механизм будет задействован в случае, если Израиль заморозит налоговые поступления Палестины с целью оказания давления на палестинскую сторону.

17 февраля 2019 года военно-политический кабинет Израиля принял решение удержать из налоговых поступлений, собираемых от имени Палестинской администрации, 502 млн 697 тыс. шекелей (около 139 млн долларов). Эта сумма соответствовала средствам, которые палестинские власти направляли на выплаты заключенным и семьям погибших.

Согласно Парижскому экономическому протоколу, подписанному между Израилем и Организацией освобождения Палестины в 1994 году, Израиль ежегодно перечисляет в бюджет Палестины около 2 млрд долларов налоговых поступлений, собранных на контролируемых им пограничных переходах от имени палестинской стороны.

Палестинское правительство, в свою очередь, направляет часть этих средств на символические выплаты палестинским заключенным, находящимся в израильских тюрьмах, а также семьям погибших.