Аббас Аракчи: ни одна проблема, связанная с Ираном, «не может иметь военного решения»

Тегеран не поддастся никакому давлению или угрозам, «ни одна проблема, связанная с Ираном, не может иметь военного решения». Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече глав МИД стран БРИКС в Нью-Дели, столице Индии.

Как сообщили в МИД Ирана, Аракчи выступил на встрече в индийской столице, где затронул региональные и международные события, а также отношения Ирана с БРИКС.

Глава иранской дипломатии заявил, что Иран готов сражаться всеми имеющимися средствами для защиты своей свободы и территориальной целостности, однако продолжит придерживаться и отстаивать путь дипломатии.

По словам Аракчи, Тегеран не поддастся никакому давлению или угрозам, но ответит взаимностью на уважительное отношение.

«Как я неоднократно говорил, ни одна проблема, связанная с Ираном, не имеет военного решения», — сказал он.

Министр отметил, что миролюбивый иранский народ не стремится к войне, однако вооруженные силы страны «всегда готовы нанести сокрушительный ответ иностранным агрессорам».

Аракчи указал, что Иран в условиях атак США и Израиля выступает не агрессором, а жертвой, обратив внимание на то, что различные страны сталкиваются с аналогичными формами давления.

Глава МИД Ирана также заявил о необходимости действовать сообща, чтобы положить конец подобной политике давления.

«Такие преступления, как нарушение международного права и государственное пиратство в открытом море, а также молчание Запада в ответ на них возможны только в условиях безнаказанности. Эта порочная ситуация должна быть устранена всеми нами», — отметил он.

Аракчи призвал страны-члены БРИКС и все ответственные государства международного сообщества «открыто осудить нарушения международного права, включая незаконную агрессию США и Израиля против Ирана, предотвратить политизацию международных институтов и предпринять конкретные шаги для прекращения разжигания войны и безнаказанности тех, кто нарушает Устав ООН».

Глава МИД Ирана также подчеркнул необходимость формирования миропорядка, в котором сила не определяет правоту.

«Верим, что БРИКС может и должен стать одним из фундаментальных столпов в вопросе формирования более справедливого, сбалансированного и гуманного глобального миропорядка», - сказал Аракчи.