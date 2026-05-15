Аббас Аракчи: Иран пытается дать дипломатии ещё один шанс Тегеран приступят к переговорам, когда увидят, что Вашингтон настроен серьёзно - заявил глава МИД Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что некоторые страны «стремятся сорвать переговоры и втянуть США в войну», добавив, что «они пытаются дать дипломатии ещё один шанс, но приступят к переговорам, когда увидят, что Вашингтон настроен серьёзно».



По данным официального иранского информационного агентства IRNA, Эракчи выступил с заявлениями по актуальным вопросам на пресс-конференции, состоявшейся во второй день встречи министров иностранных дел стран БРИКС в столице Индии Нью-Дели.



Подтвердив, что его страна никогда не стремилась к обладанию ядерным оружием, глава МИД Ирана сказал: «Мы уже неоднократно заявляли, что не хотим атомной бомбы. У нас есть мирная ядерная программа».



Ситуация в Ормузском проливе



Коснувшись также последней ситуации в Ормузском проливе, Аракчи добавил: «Ормузский пролив открыт, и все суда, за исключением судов агрессивных стран, могут пройти через него при условии координации с нами. Безопасный проход через пролив важен для нас, и мы будем содействовать этому. Мы также обеспокоены морской блокадой (применяемой США)».

Аракчи напомнил, что Ормузский пролив находится в территориальных водах Ирана и Омана. Управление проливом будет осуществляться совместно с Оманом и что по этому вопросу проводятся консультации с властями Маската.



Иранский министр также прокомментировал ситуацию с временным перемирием и переговорами с США: «Мы находимся в состоянии перемирия, но ситуация остается неустойчивой. Тем не менее, мы пытаемся дать дипломатии еще один шанс. Мы начнем переговоры, когда противоположная сторона будет настроена серьезно и пойдет по правильному пути. Мы не доверяем Америке».



Не называя имен, Аракчи обвинил некоторые страны в том, что они саботируют переговоры с США и пытаются втянуть Вашингтон в войну:



«Некоторые стороны хотят сорвать переговоры и втянуть США в войну, а мы надеемся, что переговоры вернутся к рациональному подходу и что мы сможем достичь решения путем переговоров. Мы также получаем противоречивые сигналы от США. Иногда за один день мы получаем два разных сообщения».

Посредничество Пакистана пока не потерпело неудачу



Подчеркнув, что Пакистан продолжает играть свою роль в дипломатическом процессе с США, министр заявил: «Посредничество Пакистана пока не потерпело неудачу, однако оно проходит по очень сложному пути, что в основном обусловлено поведением американской стороны. Мы готовы к заключению справедливого соглашения».



Иранский министр сообщил, что после заявления президента США Дональда Трампа об отклонении предложения Ирана они получили от Вашингтона сигналы о продолжении переговоров, и отметил следующее:



«Заявления о том, что Соединенные Штаты отклонили предложение Ирана, появились после того, как несколько дней назад господин Трамп заявил, что «это неприемлемо». После того как Трамп отклонил наше последнее предложение, мы получили из США сообщения, в которых выражалось желание продолжить диалог», - сказал он.



Аракчи отметил, что вопрос об обогащенном уране не поднимался на переговорах, добавив, что это сложный вопрос, который необходимо рассмотреть позже, и что они довели это до сведения американской стороны.