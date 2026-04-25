Аббас Аракчи: Иран поделился с Пакистаном «реалистичной концепцией» по окончательному прекращению войны «Мы поделились позицией Ирана относительно рабочей концепции, направленной на окончательное прекращение войны против нас» - заявил глава МИД Ирана

Иран представил Пакистану «реалистичную концепцию», направленную на окончательное прекращение войны со стороны США, заявил в субботу министр иностранных дел Аббас Аракчи.



В своем посте в американской социальной сети X по итогам визита в Пакистан Аракчи отметил, что обсуждения были посвящены усилиям по восстановлению стабильности в регионе и прекращению конфликта.



«Мы поделились позицией Ирана относительно рабочей концепции, направленной на окончательное прекращение войны против Ирана», — сказал он, не приводя дополнительных подробностей.



Министр охарактеризовал поездку как «очень плодотворную», высоко оценив роль Пакистана в содействии диалогу и его «братские усилия» по восстановлению мира в регионе.



Он также выразил скептицизм по поводу намерений Вашингтона.



«Еще предстоит увидеть, насколько серьезно США относятся к дипломатии», — добавил он.



Пакистан выступает в качестве посредника между Тегераном и Вашингтоном на фоне продолжающейся напряженности после недавней эскалации военных действий.

Аракчи прибыл в Пакистан поздно вечером в пятницу: 24 апреля и встретился с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом в Исламабаде в субботу на фоне попыток возобновить зашедшие в тупик мирные переговоры между США и Ираном с целью положить конец их восьминедельной войне. Он также посетит Маскат и Москву.



Первый раунд переговоров состоялся в Исламабаде две недели назад, но не привел к достижению соглашения о прекращении конфликта, который начался 28 февраля и охватил весь Ближний Восток. Эти переговоры состоялись после того, как 8 апреля Пакистан выступил посредником в заключении двухнедельного перемирия, которое позже было продлено президентом США Дональдом Трампом.



Между тем, президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что отменил запланированную поездку в Пакистан специального посланника Стива Уиткоффа и советника Джареда Кушнера.



«Недавно я сказал своим сотрудникам, которые готовились к отъезду: „Нет, вы не будете лететь туда 18 часов. Все козыри у нас. Они могут звонить нам, когда захотят, но вы больше не будете совершать 18-часовые перелеты, чтобы сидеть и обсуждать пустоты“, — сообщил Трамп по телефону телеканалу Fox News.



Иран отказался от прямых переговоров с США и заявил, что свои замечания передаст Пакистану.



Среди спорных вопросов называются Ормузский пролив, блокада иранских портов со стороны США и обогащенный уран Ирана.