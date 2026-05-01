Аббас Арагчи: война США и Израиля с Ираном обошлась Вашингтону в $100 млрд Пентагон «лжет» о расходах на атаки в 25 млрд долларов, заявил глава МИД Ирана

Реальные расходы США на атаки, совершенные на Иран вместе с Израилем, значительно превышают официальные оценки и уже достигли 100 млрд долларов.

Об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал в соцсети американской компании Х в пятницу, 1 мая, комментируя сообщение Пентагона о том, что атаки обошлись в 25 млрд долларов.

По его словам, «Пентагон лжет», а фактические затраты в четыре раза выше заявленных. «Прямая стоимость авантюры Нетаньяху для Америки на сегодняшний день составляет 100 миллиардов долларов — в четыре раза больше заявленного», - следует из публикации иранского министра.

Он также отметил, что косвенные расходы для американских налогоплательщиков еще больше.



«Ежемесячное бремя для каждого американского домохозяйства составляет 500 долларов, и эта сумма быстро растет. На первом месте стоит Израиль, а Америка — всегда на последнем»,- отметил Арагчи, сославшись на лозунг президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего».

