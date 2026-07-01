33-й Стамбульский джазовый фестиваль соберет мировых звезд

33-й Стамбульский джазовый фестиваль проходит с 30 июня по 13 июля 2026 года. В эти дни на множестве концертных площадок города выступают около 200 всемирно известных и начинающих артистов.

Хедлайнерами масштабного события стали легендарный бас-гитарист Маркус Миллер и рок-икона Роберт Плант. На сценах также выступают Арудж Афтаб и другие мировые таланты. Программа включает не только классический джаз, но и электро-джаз, хип-хоп и современную музыку.

Организатором яркого мероприятия выступает Стамбульский фонд культуры и искусств (İKSV) при поддержке генерального спонсора Garanti BBVA.

На церемонии открытия 33-го Стамбульского джазового фестиваля Сенем Дийиджи была удостоена почетной награды «За пожизненные достижения» (Lifetime Achievement Award).

Директор фестиваля Харун Изер рассказал «Анадолу», что многолетняя история фестиваля имеет большое значение как для музыкантов, так и для зрителей и организационной команды.

«В этом году Стамбульский джазовый фестиваль проводится в 33-й раз. Это очень приятное чувство для нас. Конечно, то, что фестивали продолжаются так долго, является огромным преимуществом как для тех, кто участвует в организации, так и для зрителей и музыкантов», - отметил Изер.

Он подчеркнул, что программа фестиваля включает выступление множества популярных музыкантов, и напомнил, что на открытии на сцене театра «Харбие Джемиль Топузлу» выступил один из виднейших деятелей джазового мира Маркус Миллер.

Харун Изер также рассказал, что на фестивале выступит группа Thee Sacred Souls в стиле соул-фанк, вызывающая большой интерес у молодой аудитории.

Изер напомнил, что легендарный вокалист Led Zeppelin Роберт Плант спустя долгие годы вновь выйдет на фестивальную сцену в Стамбуле. «Такие культовые артисты сейчас приезжают не так уж часто. Он очень значимый музыкант. Поэтому я рекомендую никому не пропускать этот прекрасный концерт», — подчеркнул он.

- В рамках фестиваля также пройдут тематические мероприятия

Изер привлек внимание к тому, что помимо концертов запланированы разнообразные тематические события и упомянул такие активности, как «Джаз в парках», «Джазовый пароход», «Ночная прогулка», а также новую программу «Джазовый вкус», которая пройдет в этом году впервые.

Изер отметил, что фестиваль реализуется при значительной поддержке. «У нас есть важные партнеры. Организовывать бесплатные мероприятия, такие как «Джаз в парках», или привозить таких крупных международных звезд — задача не из легких. Конечно, Министерство культуры и туризма на протяжении многих лет остается одним из главных сторонников нашего фестиваля, и мы хотели бы выразить им благодарность. Garanti BBVA также вносит огромный вклад как спонсор», - отметил директор фестиваля.

Программа фестиваля, по словам Изера, охватывает широчайший музыкальный спектр. На сцене выступят артисты из разных уголков мира — от Северной и Южной Америки до Европы и Азии.

Харун Изер также рассказал, что в фестивале примет участие американская певица пакистанского происхождения Арудж Афтаб. «Она американка, но ее корни — в Пакистане. Ее музыка очень одухотворенная и красивая, сочетает суфийские традиции с джазом», — отметил он.

Изер добавил, что в рамках «Ночной прогулки» в районе Кадыкёй в один вечер можно будет посетить множество концертов на разных площадках, где выступят молодые музыканты из Турции и из-за рубежа.

Он также сообщил, что в этом году впервые пройдет мероприятие «Джазовый вкус», которое объединит музыку и гастрономию. Участники смогут насладиться концертами, попробовав специальное меню из блюд, которые любят джазовые артисты.

- Стамбульский джазовый фестиваль — общий праздник

Говоря о музыкальном разнообразии программы, Изер отметил, что «Джазовый пароход» стал уже классическим событием в рамках фестиваля. «Мы отправляемся на пароме от Кабаташа до Анадолу-Кавагы и обратно вдоль Стамбульского пролива. Во время прогулки в разных уголках парома играют разные джазовые группы», - рассказал директор фестиваля.

Изер отметил, что в рамках фестиваля используются парки Стамбула, сады консульств и исторические локации, чтобы соединить разные атмосферы города с музыкой.

Он пригласил всех жителей Стамбула на фестиваль и добавил, что билеты уже поступили в продажу на платформе Passo. На протяжении 14 дней около 200 артистов дадут почти 30 концертов на самых разных площадках города.