Стамбульский государственный театр оперы и балета представил насыщенную программу из классических и футуристических постановок

17-й Международный стамбульский фестиваль завершился показом балета «Лебединое озеро» Стамбульский государственный театр оперы и балета представил насыщенную программу из классических и футуристических постановок

Стамбульский государственный театр оперы и балета (İDOB) представил зрителям легендарный балет Петра Ильича Чайковского в постановке знаменитого хореографа Рикардо Амаранте. Спектакль, рассказывающий драматическую историю любви и рока заколдованной принцессы на берегу озера, покорил публику ярким повествованием. Главные партии исполнили Бюшра Ай (Одеттта/Одиллия), Дорук Демирдирек (Принц Зигфрид), Мехмет Нури Аркан (Ротбарт) и Йылмаз Беркай Гюнай (Бенно). Оркестром İDOB дирижировал Ибрагим Языджи, а над визуальной частью работали художник-декоратор Ферхат Каракая, художник по костюмам Сердар Башбуг и художник по свету Ахмет Дефне.

Всего в рамках масштабного фестиваля, который проходил на сценах Культурного центра Ататюрка и Оперного театра Сюрейя, любителям искусства было представлено 13 произведений в ходе 22 представлений. Программа объединила оперу, балет, современный танец и концерты с участием местных и зарубежных артистов.

Открылся фестиваль одной из важнейших итальянских романтических опер «Лючия ди Ламмермур», премьера которой состоялась в интерпретации всемирно известного режиссера Жана-Луи Гринды. Еще одним ярким событием стал показ спектакля «Pinokyo.exe: Марионетка для искаженного времени» в исполнении труппы MDTİst. Хореограф Эрика Силгонер переосмыслила классическую сказку Карло Коллоди, перенеся ее в дистопический технологический мир.

Оперу Джузеппе Верди «Травиата» в режиссуре Реджепа Аййылмаза зрители увидели в совместном исполнении артистов İDOB и Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Кроме того, на сцене театра Сюрейя в режиссерской версии Джанера Акына была представлена бессмертная опера Вольфганга Амадея Моцарта «Похищение из сераля», раскрывающая тему взаимодействия Востока и Запада.

Для юных зрителей состоялась мировая премьера детской оперы «Маленький принц», написанной композитором Ахметом Саитом Карабулутом и поставленной Шаханом Гюрканом. Спектакль на языке театра рассказал детям о дружбе, ответственности и любви.

Международную платформу для молодых танцоров предоставил финальный вечер, церемония награждения и гала-программа 7-го Стамбульского международного конкурса артистов балета. Также на фестивале выступили молодые солисты проекта Opera Studio İstanbul, развивающегося при сотрудничестве İDOB и Фонда науки и искусства Седата и Гюзин Гюрель.

Фестивальную афишу дополнили современные хореографические постановки «Родилась девочка / III» Аслы Озтюрк и «Птиц нет» Ферхата Гюнеша, а также тематические концертные программы «Женщины золотого века», «Вечер лид Сулейки» и «Аврора».