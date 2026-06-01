На панельных дискуссиях в рамках фестиваля будут обсуждаться темы цифрового искусства и искусственного интеллекта

«6-й Стамбульский фестиваль цифрового искусства» начинает свою работу На панельных дискуссиях в рамках фестиваля будут обсуждаться темы цифрового искусства и искусственного интеллекта

«Стамбульский фестиваль цифрового искусства (IDAF)», который в этом году проходит в шестой раз при поддержке Министерства культуры и туризма, состоится 3–7 июня в Центре культуры имени Ататюрка (AKM).



Фестиваль, глобальным коммуникационным партнером которого является агентство «Анадолу», в этом году откроет свои двери под лозунгом «RETELL (Пересказать)».



В рамках мероприятия любителям искусства будут представлены современные произведения цифрового искусства, практики с использованием искусственного интеллекта и инновационные подходы в области новых медиа.



Фестиваль, который соберет в Стамбуле 70 художников из Турции и разных стран мира, будет открыт для всех и бесплатный.



Директором фестиваля является Набат Гараханова, а художественным директором — Эсра Озкан. В состав жюри входят Евгения Романиди, Гонсало Эрреро Деликадо, Бурджу Озтюрклер, Озан Турккан, Исмаил Эрим Гулачты и куратор по искусственному интеллекту Авинд.



- На панельных дискуссиях будут обсуждаться темы цифрового искусства и искусственного интеллекта



В рамках фестиваля пройдут различные панельные дискуссии с участием международных докладчиков и экспертов.



В рамках фестиваля запланированы сессии под названиями «RETELL: Что формирует наше восприятие?», где будет обсуждаться взаимосвязь реальности и восприятия в цифровую эпоху, «REWORLD: Связи, устанавливаемые за пределами машин», посвященная изучению связи между человеком и технологиями, а также «REWORLD: Человеческий опыт, труд и искусственный интеллект», на которой будут обсуждаться последствия искусственного интеллекта для трудовой жизни.



На фестивале также пройдут беседы, посвященные таким темам, как глобальная циркуляция и локальная память в цифровом искусстве, а также технологические мастер-классы для детей и молодежи.



В течение всего меропрития участники смогут пройти практические курсы по таким темам, как «От вторичной переработки к цифровому искусству», «От пластилина к цифровому искусству», машинное обучение, виртуальная реальность (VR) и цифровая иллюстрация, а также анимация с использованием искусственного интеллекта и дизайн костюмов для игр.