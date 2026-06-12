В рамках фестиваля, который пройдет с 11 по 25 июня, состоятся 22 концерта классической музыки

«54-й Стамбульский музыкальный фестиваль» стартовал с церемонии открытия и концерта В рамках фестиваля, который пройдет с 11 по 25 июня, состоятся 22 концерта классической музыки

«54-й Стамбульский музыкальный фестиваль», организованный Стамбульским фондом культуры и искусства (İKSV) при поддержке Министерства культуры и туризма, открылся торжественной церемонией и концертом в оперном зале AKM Türk Telekom.

Директор Стамбульского музыкального фестиваля Эфруз Чакыркая в беседе с корреспондентом «Анадолу» перед концертом сообщил, что в этом году в рамках фестиваля будут проходить концерты в 14 различных местах, а Стамбул примет более 80 артистов и коллективов.

Отметив, что в этом году фестиваль построен вокруг темы «Внутри момента», Чакыркая отметил:

«Этой темой мы, по сути, хотели подчеркнуть мимолетность времени. В жизни у всего есть начало и конец. Музыка — это, по сути, самое чистое и прекрасное выражение этого. Она, как и жизнь, рождается в моменте, растет и растворяется в бесконечности, но оставляет в наших сердцах и умах незабываемые мгновения и минуты. Мы хотели приобщить наших зрителей к этому осознанию и отпраздновать жизнь — самый прекрасный подарок, который нам дан — с помощью музыки в моменте».

Он рассказывал о программе фестиваля: «Среди этих 22 концертов есть и бесплатные мероприятия: 14 июня в парке Йогурчу в Кадыкёй и 20 июня в парке Йылдыз в Бешикташе в 17:00 начнутся бесплатные концерты для широкой публики. Приглашаем всех меломанов на эти концерты. На фестивале выступят крупные оркестры со всего мира, артисты, а также прозвучит музыка разных жанров».

Чакыркая продолжил словами: «Мы хотим, чтобы наши зрители ознакомились с программой фестиваля на сайте «muzik.iksv.org» и, в частности, присоединились к нам на бесплатных концертах в парках, чтобы вместе прочувствовать атмосферу праздника».

Мы уделяем большое внимание расширению охвата наших мероприятий

Выступая на церемонии, председатель правления СМФ Бюлент Эзджачыбашы напомнил, что фестиваль проводится непрерывно с 1973 года: «В рамках фестиваля, который пройдет с 11 по 25 июня, состоятся 22 концерта классической музыки, позволяющим нам установить глубокую связь со временем и жизнью, а также захватывающими мастер-классами и беседами; он станет площадкой для трех мировых премьер».

Рассказывая о площадках фестиваля и концертах, Эзджачыбашы сказал: «Мы в СМФ придаем большое значение расширению охвата наших мероприятий и следуем этому подходу и в рамках Стамбульского музыкального фестиваля. Объединяя ведущих солистов и оркестры из Турции и со всего мира с истанбульской публикой, мы стремимся расширить разнообразие наших мероприятий и создать в нашей программе пространство для самых разных вкусов».

Генеральный директор Borusan Group Озгюр Гюнайдын также отметил, что фестиваль является одним из самых особенных мероприятий, дающих городу дыхание и питающих его душу: «Мы в Borusan, следуя девизу «Этот город живет музыкой», с огромной гордостью вновь выступаем спонсором этого уважаемого фестиваля, который мы поддерживаем с самого начала, в его 54-й год».

Награды нашли своих обладателей

В ходе вечера композитору Тургаю Эрденеру была вручена «Почетная награда», а португальской пианистке Марии Жоао Пирес — «Награда за жизненные достижения».

На церемонии также была вручена премия имени Айдына Гюна за 2025 год молодому дирижёру, композитору и скрипачу Керему Тунчеру.

На концерте открытия узбекский пианист Бехзод Абдураимов и оркестр «Текфен Филармония» под управлением Азиза Шоххакимова исполнили произведения Сергея Рахманинова и Игоря Стравинского.

На 54-м Стамбульском музыкальном фестивале, который принимает выдающиеся оркестры и известных солистов, выступят Венский симфонический оркестр, Kammerakademie Potsdam, Стамбульский филармонический оркестр Borusan, Филармонический оркестр «Текфен», CCN/Aterballetto, а также более 80 артистов и коллективов, среди которых такие солисты, как Брюс Лю, Киан Солтани, Лукас и Артур Юссен, Бехзод Абдураимов, Йан Бостридж, Иестин Дэвис и Сара Коррейя.