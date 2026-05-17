«Евровидение» на фоне протестов против Израиля выиграла Болгария

Победителем конкурса песни «Евровидение-2026», который бойкотировали пять стран из-за участия Израиля, стала Болгария.

Финал 70-го по счету конкурса песни «Евровидение», который в этом году был организован в Австрии, состоялся на арене «Винер Штадтхалле» в Вене.

Израильского певца Ноама Беттана зрители встретили протестом, размахивая флагами Палестины во время выступления.

«Не должно быть места для Израиля на «Евровидении», пока продолжаются геноцид, незаконная оккупация и апартеид»,- написала в соцсетях генеральный секретарь Международной организации «Amnesty International» Агнес Калламар в момент выступления представителя Израиля.

Испания, Словения, Нидерланды, Исландия и Ирландия, протестовавшие против участия Израиля в «Евровидении», не приняли участия в конкурсе в этом году.

В финале конкурса песни «Евровидение» в следующем порядке выступили - Дания, Германия, Израиль, Бельгия, Албания, Греция, Украина, Австралия, Сербия, Мальта, Чехия, Болгария, Хорватия, Великобритания, Франция, Молдова, Финляндия, Польша, Литва, Швеция, греческая часть Кипра, Италия, Норвегия, Румыния и Австрия.

По результатам голосования жюри и зрителей представительница Болгарии Дара с песней «Bangaranga» набрала 516 баллов и заняла первое место.

Израиль занял второе место с 343 баллами, а Румыния — третье с 296 баллами. Когда объявляли результаты зрительского голосования за Израиль, в зале раздавались свист и неодобрительные возгласы.

Испания и Бельгия поддержали сектор Газа

Государственная испанская телерадиокомпания RTVE, которая в этом году бойкотировала «Евровидение-2026» из-за участия Израиля и с началом конкурса призвала к «миру и справедливости для Палестины».

RTVE в этом году не вела прямую трансляцию конкурса и выпустила в эфир сообщение в тот же час, когда началось «Евровидение». На несколько секунд экран потемнел, после чего на испанском и английском языках появилась надпись «Евровидение» — это конкурс, а права человека — нет. Равнодушию нет места. Мир и справедливость для Палестины».

Фламандская государственная вещательная корпорация Бельгии VRT, в свою очередь, заявила, что если Европейский вещательный союз (ЕВС) не изменит свою политику в отношении участия стран в конкурсе «Евровидение», то в следующем году Бельгия, возможно, не направит своего исполнителя на конкурс.

Перед финалом в Вене прошли протесты против участия Израиля в конкурсе

За несколько часов до финала «Евровидения» более тысячи сторонников Палестины собрались на площади Кристиана Броды в Вене. Демонстранты, протестовавшие против участия Израиля в конкурсе, проследовали маршем к арене «Винер Штадтхалле», где проходило «Евровидение».

Участники акции несли плакаты с надписями: «Израиль — убийца детей и народа» и «Не празднуйте геноцид». На протяжении всего марша скандировались лозунги: «Бойкотируйте Израиль», «Нет сцене для геноцида».

Множество активистов из разных стран, деятелей искусства и представителей НПО призвали на акции Европейский вещательный союз (ЕВС) отстранить Израиль от участия в конкурсе.

Активисты подчеркнули необходимость введения санкций против Израиля, прекращения всех политических, экономических и военных контактов с Тель-Авивом со стороны стран, прежде всего Австрии, а также остановки геноцида в секторе Газа.

В знак протеста против участия Израиля был организован альтернативный концерт

В пятницу на площади Марии-Терезии в столице состоялся концерт под названием «Песенный протест — Нет сцене геноциду», в котором приняли участие многие международные артисты и активисты.

Концерт, призванный сделать наглядным протест против участия Израиля в «Евровидении» и выразить поддержку Палестине, включал выступления, привлекавшие внимание к геноциду, оккупации и гуманитарной ситуации в Газе.

В рамках мероприятия многие активисты, журналисты и деятели искусств выразили солидарность с народом Палестины в условиях израильского геноцида в Газе.

Выступавшие также выразили возмущение в адрес Европейского вещательного союза (ЕВС), который не отстранил Израиль, совершающий геноцид.

Израильского исполнителя встретили с криками «остановите геноцид»

Израильского певца Беттана в первом полуфинале «Евровидения» также встретили выкриками «остановите геноцид». Некоторые зрители развернули палестинские флаги, выражая солидарность с населением Газы, подвергающимся геноциду со стороны Израиля.

Протестующие развернули флаги Палестины, написали на себе лозунги и скандировали «Свободу Палестине» и «Остановите геноцид». Несколько человек принудительно вывели из зала. Перед полуфиналом на улицах Вены также прошли акции в поддержку Палестины.

Заметное снижение зрительской аудитории «Евровидения»

Между тем, на фоне бойкотов, вызванных участием Израиля, конкурс демонстрирует снижение зрительской аудитории.

Первый полуфинал, который транслировал государственный телеканал RAI, посмотрели 1 млн 856 тыс. человек. Примечательно, что по сравнению с прошлым годом, когда аудитория составила 2 млн 489 тыс. зрителей, количество зрителей в этом году значительно сократилось.

В Нидерландах, принявших решение о бойкоте из-за участия Израиля, количество зрителей снизилось на 42% по сравнению с 2025 годом. Первый полуфинал в среднем посмотрели 541 тыс. зрителей. Таким образом, полуфинал стал самым низкорейтинговым в Нидерландах с момента первого полуфинала 2012 года.

По сравнению с прошлым годом первый полуфинал конкурса в этом году потерял 253 тыс. зрителей в Великобритании, 316 тыс. — в Швеции и около 430 тыс. — в Бельгии.