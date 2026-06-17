Экологический ущерб от ведения войн уничтожает будущее мирных общин Юридический советник Международного Комитека Красного Креста рассказала «Анадолу» о необратимом разрушении экосистем и гражданской инфраструктуры в зонах современных конфликтов

Главной угрозой для мирного населения в зонах современных вооруженных конфликтов стал смертоносный союз войны и климатических изменений. Боевые действия безвозвратно разрушают экосистемы, а повреждение водопроводов и электросетей мгновенно парализует медицину и образование. Юридический советник Международного Комитета Красного Креста (МККК) Ванесса Мёрфи в беседе с «Анадолу» рассказала, что экологический ущерб от ведения войн — это не проблема далекого будущего, а катастрофа, происходящая прямо сейчас.

Экологический фронт: войны в «горячих точках» планеты

Вооруженные конфликты имеют как прямое, так и косвенное воздействие на окружающую среду, а климатические риски сейчас усугубляют этот вред для зависимых общин, заявила Мёрфи. Ссылаясь на профильные исследования, она отметила, что более 80% всех крупных вооруженных конфликтов в период с 1950 по 2000 год происходили непосредственно в зонах высокой концентрации биоразнообразия, которые обеспечивают жизнедеятельность около половины растений мира и многих редких видов животных.

Природная среда порой подвергается непосредственным нападениям или получает сопутствующий ущерб в результате применения определенных методов или средств ведения войны, пояснила юридический советник. По ее словам, она также находится под риском из-за повреждения и разрушения искусственной среды — включая промышленные комплексы, хранилища и перерабатывающие предприятия для горючих материалов, фабрики, заводы, сельскохозяйственные объекты и полигоны отходов.

Мёрфи подчеркнула, что экологические последствия многообразны: атаки загрязняют воду, почву и землю, а также приводят к выбросу загрязняющих веществ в атмосферу, тогда как взрывоопасные пережитки войны вызывают дальнейшее загрязнение, а биоразнообразие подвергается безвозвратной деградации.

Кроме того, эксперт обратила внимание на отчет Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), добавив, что по меньшей мере 40% внутренних вооруженных конфликтов за последние 60 лет были связаны с природными ресурсами.



«Косвенные эффекты конфликтов столь же пагубны. Ухудшение государственного управления и систем инфраструктурного обслуживания вызывает дальнейшую деградацию окружающей среды, равно как и перемещение населения», отметила она.

Цепная реакция

Разрушение гражданской инфраструктуры в современных конфликтах наносит комплексный удар по жизнедеятельности населения из-за сложной взаимосвязи городских систем, констатирует юрист.



Мёрфи пояснила, что водопроводные и канализационные сети, линии электропередач и телекоммуникационные установки образуют сложные, взаимозависимые сервисные сети, от которых зависит удовлетворение насущных потребностей населения. Поломка или остановка одного элемента запускает разрушительную цепную реакцию, сказала она.

Когда из-за обстрелов или отсутствия топлива прекращается работа насосных станций, последствия для общественного здравоохранения наступают незамедлительно, подчеркнула юридический советник.



В данном контексте эксперт выделила три ключевые проблемы. На первый план выходит кризис здравоохранения: нехватка или низкое качество воды напрямую связаны со вспышками таких заболеваний, как холера, дизентерия и брюшной тиф.



Второй фундаментальной продлемой является удар по уязвимым группам. «Женщины и дети несоразмерно сильно страдают от отсутствия доступа к безопасной воде. Кроме того, им часто приходится преодолевать пешком большие расстояния, чтобы набрать воды или воспользоваться санитарно-техническими сооружениями в небезопасных условиях».

На третьем плане стоит паралич социальных институтов: когда вода, электричество и другие основные услуги прерываются, больницы и школы не могут функционировать должным образом. Как отметила Мёрфи, «здравоохранение оказывается под угрозой именно в те моменты, когда оно больше всего необходимо». Дети лишаются доступа к образованию, когда школы закрываются без водоснабжения, а в более широком смысле отсутствие базовых услуг драматически снижает способность общины получать доход и восстанавливаться после войны.

Климатический «капкан»

Современные войны накладываются на глобальные изменения климата, из-за чего страны, находящиеся в состоянии конфликта, сегодня возглавляют индексы климатической уязвимости (ND-GAIN Country Index), сообщила Мёрфи.

По словам эксперта, эта статистика находит отражение в реальности, с которой ежедневно сталкиваются операции МККК. В Ираке и Йемене критическая нехватка пресной воды угрожает общественному здоровью и ставит под угрозу продовольственную и экономическую безопасность. В регионе Сахель в последние годы сильные наводнения способствовали перемещению населения, вызванному вооруженным насилием, и в то же время там наступает опустынивание, из-за чего землю становится все труднее возделывать.

Тот факт, что экстремальные погодные явления, деградация окружающей среды и вооруженные конфликты могут происходить одновременно, приобретает характер неотложной проблемы, заявила Мёрфи.

«Поскольку экосистемы повреждаются, адаптация к климату становится более трудной, что причиняет дополнительные проблемы пострадавшим от конфликтов общинам, которые и без того относятся к числу наиболее уязвимых», сказала она.

Гуманитарный вызов: защита персонала и восстановление инфраструктуры

Восстановление разрушенных условий жизни — сложнейшая задача, масштаб которой выходит за рамки возможностей исключительно гуманитарных организаций, напомнила юридический советник МККК.



Она считает, что первоочередная ответственность в этом отношении лежит на государствах, отметив, что в 2022 году Комиссия международного права ООН приняла ряд Принципов, устанавливающих обязательства государств по экологическому восстановлению после вооруженных конфликтов.

При этом в разгар боевых действий ремонтники в воюющих городах ежедневно рискуют жизнью.

«Во многих конфликтах рабочие становились жертвами прямых нападений и перекрестного огня при работе на станциях или ремонте инфраструктуры. Существует также частая опасность взрывоопасных пережитков войны на маршрутах рабочих и импровизированных взрывных устройств, намеренно размещенных вокруг или внутри водопроводных и энергетических станций», - подчеркнула Мёрфи.

Дополнительную опасность для персонала, по ее словам, создает присутствие «лиц, носящих оружие» (weapon bearers) внутри гражданских объектов из-за их военного расположения. При этом безопасный доступ ремонтных бригад ко всем частям инфраструктурных сетей является жестким предусловием для обеспечения людей водой и светом.



В заключение эксперт напомнила, что международное право требует от воюющих сторон заранее просчитывать как прямые, так и косвенные последствия для окружающей среды, которые являются разумно предсказуемыми. Без жесткого соблюдения этих норм и защиты персонала коммунальных служб пострадавшие регионы рискуют остаться зоной бедствия на долгие поколения, подытожила Мёрфи.